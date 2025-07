Was passiert an der Riedblickhalle in Buttenwiesen?

Es geht um einen „Schwarzbau“, große, geplatzte Pläne eines Investors und spannende Aussichten. Was sich derzeit in Buttenwiesen – meist hinter verschlossenen Türen – abspielt, ist ungewöhnlich und spannend. Letztlich geht es um ein Projekt, das für viele Bürger und Bürgerinnen interessant sein könnte. Doch was genau wird es sein? Das ist noch geheim. Der Rathauschef von Buttenwiesen, Hans Kaltner, will sich dazu nicht äußern. Er erklärte nur, dass er vielleicht demnächst Neuigkeiten verkünden könne.

