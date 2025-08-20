Wann müssen Bauherren in Wertingen einen Spielplatz errichten?

Möchte ein Bauherr oder eine Bauherrin in Wertingen eine Anlage mit mehreren Wohnungen errichten, muss er oder sie auch an die Kinder denken. Das schreibt eine neue Satzung vor, die nach dem Willen des Stadtrats ab Ende September gelten wird. Darin ist verankert: Wird ein Gebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten im Stadtgebiet oder in einem der Ortsteile errichtet, muss auch ein Spielplatz gebaut werden. Andernfalls kann eine sehr hohe Geldbuße fällig werden.

Bisher stand ganz allgemein in der Bayerischen Bauordnung: „Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen.“ Diesen Absatz wird es ab dem 1. Oktober so nicht mehr geben. Stattdessen können Spielplätze bauordnungsrechtlich nur noch gefordert werden, wenn eine gemeindliche Satzung das vorgibt. Möglich ist das erst, wenn ein Wohngebäude mehr als fünf Wohnungen umfasst.

So müssen die Spielplätze in Wertingens Wohnanlagen künftig ausgestattet sein

Dem kommt die Stadt Wertingen nun nach. Die neue Spielplatzsatzung wurde im Bau- und Umweltausschuss vorbesprochen und dann in den Stadtrat getragen. In der vergangenen Sitzung erklärte Katrin Joachim von der Bauverwaltung, was künftig vorgeschrieben sein wird. So muss der Spielplatz entweder auf dem Gelände selbst oder auf einem Baugrundstück, das maximal 300 Meter entfernt ist, hergestellt, ausgestattet und unterhalten werden. „Es muss zumutbar sein, dass die Kinder zu Fuß hingehen können“, sagt Joachim dazu. Der Weg muss für die Kleinen also gefahrenfrei sein.

Je 25 Quadratmeter Wohnfläche sind 1,5 Quadratmeter Spielplatzfläche nachzuweisen, jedoch mindestens 50 Quadratmeter. Die Anlage sollte möglichst vom Verkehr abgewandt und in sonniger, windgeschützter Lage angelegt werden. Hinsichtlich der Ausstattung muss sich der Spielplatz für Kinder bis zu 14 Jahren eignen. Für je 50 Quadratmeter Fläche ist vorgesehen, dass ein Sandkasten (mindestens fünf Quadratmeter groß) sowie zwei „ortsfeste Spielgeräte“ installiert werden. Damit gemeint seien etwa eine Wippe, eine Schaukel oder Ähnliches. Eine einfache Plastikmuschel, wie es sie zum Beispiel im Baumarkt zu kaufen gebe, sei nicht ausreichend. So formuliert es Joachim. Außerdem muss es auf dem Spielplatz eine „ortsfeste Sitzgelegenheit“ – etwa eine Bank – sowie ausreichend Schatten geben. Ob dieser etwa von Bäumen oder Sonnenschirmen gespendet werde, sei den Bauherren und Bauherrinnen selbst überlassen.

Ordnungswidrigkeit: Ein Verstoß gegen die Wertinger Spielplatzsatzung kostet

Möchten oder können diese keinen Spielplatz für ihre Wohnanlage errichten, kann mit der Stadt Wertingen ein Ablösevertrag geschlossen werden. Die Entscheidung, ob auf einen Spielplatz verzichtet werden darf, liegt im Ermessen der Kommune. Der Ablösebetrag beträgt je Quadratmeter herzustellender Spielplatzfläche 100 Euro. Für Wohngebäude, die für Senioren und Studierende bestimmt sind, besteht ein Anspruch auf Ablöse. Der Betrag darf in diesem Fall 5000 Euro nicht überschreiten. Außerdem ist in der Satzung verankert, dass es zu einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro kommen kann, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden. Heißt, wenn der Spielplatz etwa nicht errichtet wird oder auch die Größe, Lage und Ausstattung nicht den Regeln entspricht.

Noch ist die Spielplatzsatzung für Wertingen nicht rechtskräftig. Erst im September wird sie in Kraft treten. Dann gilt sie nur für Wohnblöcke, die neu errichtet werden – bereits bestehende Anlagen müssen den neuen Vorgaben nicht entsprechen, es muss also auch nicht nachgerüstet werden. Läuft alles nach Plan, wird die neue Stellplatzsatzung für Wertingen (wir berichteten) zum gleichen Zeitpunkt in Kraft treten. Diese schreibt etwa vor, wie viele Stellplätze ein Bauherr pro Wohneinheit errichten muss, damit die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Autos parken können. Und dass die Ablöse eines eigentlich vorgeschriebenen Stellplatzes künftig 8000 statt 3000 Euro kosten wird.