Neuer Fahrbahnbelag zwischen Wertingen und Unterthürheim macht Krach: Woran liegt‘s?

Von „sehr ungewöhnlichen Fahrgeräuschen“ ist die Rede. Es sei „extrem laut“. Eine andere Facebook-Nutzerin schreibt: „Es erinnert an das Dröhnen, das entsteht, wenn man mit dem Auto über die weißen Mittelstreifen fährt.“ Die Rede ist vom neuen Fahrbahnbelag auf der Kreisstraße DLG 39 zwischen Wertingen und Unterthürheim. Die Straße wurde im Juli saniert und ist seit dem Wochenende wieder nutzbar. Einigen Autofahrern und Autofahrerinnen sei seitdem aufgefallen, dass das Befahren des Asphalts sehr laut sei, so manches Fahrzeug vibriert gar leicht. Darüber diskutieren sie in der Facebook-Gruppe „Wertingen und Umgebung! Wer kann helfen“. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich das Landratsamt Dillingen.

