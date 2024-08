Neuer Pizzaservice in Villenbach

In Villenbach soll ein Pizzaservice entstehen. Mit einem entsprechenden Antrag beschäftigte sich nun der Villenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Wie Bürgermeister Werner Filbrich im Nachgang zur Sitzung erklärte, soll der neue Gastrobetrieb neben der Kirche in einem ehemaligen Stall untergebracht werden. Betrieben wird der Pizzaservice, der im Antrag als Pizza-Abholservice bezeichnet wird, von einem Wirt, der zuvor in Lauingen eine Pizzeria betrieben hatte.

