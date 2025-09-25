Neues dörfliches Wohngebiet für Bliensbach in Planung

Am Rand von Bliensbach wird ein „neues dörfliches Wohngebiet“ geplant. So formulierte es Werner Dehm von Planungsbüro Opla in der September-Sitzung des Wertinger Stadtrats. Das Gremium beschloss Aufstellung und frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplans „Mühlhalde“ einstimmig.

Laut Planzeichnung sind in dem neuen Gebiet insgesamt acht Wohneinheiten vorgesehen

Konkret handelt es sich um eine knapp 3300 Quadratmeter große Fläche im Westen von Bliensbach südlich der Rieblinger Straße. Hier soll neben Wohnen auch Kleingewerbe und Handwerk sowie Nebenerwerb in der Landwirtschaft möglich sein. Dehm sprach von einer Wertinger Familie, die an dieser Stelle investieren wolle in ein kleines Gewerbe und Wohnraum für sich selbst sowie für andere. In der zugehörigen Planzeichnung sind drei Gebäude zu sehen – zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt sechs Wohneinheiten und ein Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten. „Die Verzahnung von Natur und Landschaft soll gelingen“, sagte Planer Dehm. Er nannte zur Abgrenzung am Ortsrand etwa Streuobstbäume.