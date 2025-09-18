Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Neues Semester in Wertingen: 20 Studierende starten an der Hauswirtschaftsschule

Wertingen

Hauswirtschaftsschule kann starten

Einige Zeit war nicht klar, ob genügend Teilnehmerinnen gefunden werden können. Doch nun startet das neue Semester in Wertingen.
    • |
    • |
    • |
    Die Lehrkräfte freuen sich über 20 neue Studierende an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Wertingen.
    Die Lehrkräfte freuen sich über 20 neue Studierende an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Wertingen. Foto: Michael Holand, Aelf

    An der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen, Abteilung Hauswirtschaft, hat nun das neue Semester mit 20 Studierenden begonnen. Bis Anfang August was unsicher, ob sich mindestens 16 Teilnehmer finden werden, um das Semester starten zu können. Ende August meldete sich die 20. Teilnehmerin, sodass der Start am 18. September erfolgen konnte. Das 20-monatige Semester vermittelt fundiertes Wissen in Haushaltsführung – egal ob privat oder beruflich. Von den 20 Studierenden kommen 15 aus dem Landkreis Dillingen, die übrigen aus den Landkreisen Augsburg, Donau-Ries und Ostalbkreis. Unser Bild zeigt die Lehrkräfte und die Studierenden. Foto: Michael Holand

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden