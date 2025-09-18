Hauswirtschaftsschule kann starten

An der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen, Abteilung Hauswirtschaft, hat nun das neue Semester mit 20 Studierenden begonnen. Bis Anfang August was unsicher, ob sich mindestens 16 Teilnehmer finden werden, um das Semester starten zu können. Ende August meldete sich die 20. Teilnehmerin, sodass der Start am 18. September erfolgen konnte. Das 20-monatige Semester vermittelt fundiertes Wissen in Haushaltsführung – egal ob privat oder beruflich. Von den 20 Studierenden kommen 15 aus dem Landkreis Dillingen, die übrigen aus den Landkreisen Augsburg, Donau-Ries und Ostalbkreis. Unser Bild zeigt die Lehrkräfte und die Studierenden. Foto: Michael Holand

86637 Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswirtschaftsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis