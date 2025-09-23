Bei Possenried könnten bald vier Hektar PV-Anlagen entstehen

Die Siedler von Vento Ludens wollen keine neuen Siedlungen und Städte bauen – sondern Solarparks. Konkret plant das Unternehmen aus Jettingen-Scheppach, zu dessen Firmengruppe auch Ludo Fact als führender Hersteller von Gesellschaftsspielen (etwa „Die Siedler von Catan“) zählt, derzeit eine PV-Freiflächenanlage 500 Meter südlich von Possenried. Nun stellte Projektmanager Paul Schloz dem Wertinger Stadtrat das Projekt vor.

„Solarpark Weiherfeld“, so heißt das Vorhaben. Auf rund vier Hektar soll dieser entstehen. Konkret spricht Schloz von circa 3,6 Hektar Überstellung mit Modulen und erforderlichen Nebenanlagen; das Areal soll von einer Grünfläche umrandet sein. Noch wird das Gelände intensiv landwirtschaftlich genutzt. Mit den Eigentümern habe man sich privatrechtlich geeinigt, so Schloz. Wenn die PV-Anlagen einmal stehen, sollen sie eine Leistung von circa fünf Megawattpeak (MWp) erbringen. Damit kann dem Projektleiter zufolge bei Sonneneinstrahlung der Strombedarf von 1150 Drei-Personen-Haushalten gedeckt werden.

Solarpark bei Possenried: Planer, Investor und Betreiber in einem

Vento Ludens ist im Bereich der Erneuerbaren Energien in erster Linie in Bayern und Baden-Württemberg tätig. Dabei agiert das mittelständische Unternehmen als Planer, Investor und Betreiber. Schloz sieht darin einen großen Vorteil: „Wir bleiben der Ansprechpartner bis zum Rückbau.“ Dieser könnte nach 30 Jahren anstehen, wie der Projektleiter auf Nachfrage aus dem Gremium sagte. Mit dem Eigentümer der Flächen habe man nämlich einen Nutzungsvertrag für diesen Zeitraum verhandelt.

Als Beispiel für ähnliche Anlagen in der näheren Umgebung nannte Schloz den Solarpark Baiershofen in Altenmünster, den sich das Gremium bei Bedarf einmal ansehen könne. Im Raum Wertingen sei man schon eine ganze Zeit lang im Austausch und auf der Suche gewesen. Dazu gehörte eine umfassende räumliche Analyse und das Ermitteln von Potenzialkorridoren. Hinsichtlich der nun festgelegten Fläche nahe Possenried erwartet sich Schloz „gute Chance“ darauf, dass das Projekt genehmigungsfähig ist. Auch eine Netzeinspeisung und eine diesbezügliche Absprache mit LEW Verteilnetz sind vorgesehen. Parallel führe Vento Ludens Gespräche mit dem Grundstückseigentümer zur Option, die vorgesehene Fläche noch zu erweitern.

Stadt Wertingen könnte von Gewerbesteuer-Einnahmen profitieren

Schloz zählte die Vorteile für die Standortkommune auf. So kämen 90 Prozent der Gewerbesteuer des Solarparks der Stadt Wertingen zu. Das Unternehmen garantiert, die Anlage vollständig zurückzubauen, wenn diese eines Tages außer Betrieb geht. Außerdem kann sich etwa eine artenreiche Blühwiese als Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere entwickeln. Eine Beweidung durch Schafe werde angestrebt. Stadtrat Peter Seefried (BIW) sieht es anders und kritisierte unter anderem, dass dafür Ackerflächen verschwinden.

Schließlich stimmte das Gremium einer Änderung des Flächennutzungsplans in eine Sonderbauzone für PV-Anlagen und der Aufstellung eines Bebauungsplans mit jeweils einer Gegenstimme zu. Während man also mit den Planungen für den Solarpark Weiherfeld noch ganz am Anfang steht, ist das Verfahren einer anderen Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Wertinger Flur bereits weiter fortgeschritten. In derselben Sitzung wurden die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange hinsichtlich des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans „Am Markberg“ in einem Schnelldurchlauf behandelt.