Dieses Hochzeitspaar aus Oberglauheim hat den Segen von Papst Franziskus

Nathalie und Michael Jaworski werden ihre Flitterwochen in Rom wohl nie vergessen: Sie haben gemeinsam mit ihrer Tochter eine Papstaudienz erhalten.

Nathalie und Michael Jaworski wollten sich eigentlich schon vor zwei Jahren das Ja-Wort geben. Alles war geplant, die kirchliche Hochzeit hätte 2020 stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie hat das Paar aus Oberglauheim die Zeremonie abgesagt. Und das war - aus heutiger Sicht - vermutlich die beste Entscheidung überhaupt. Denn der zweite Anlauf war besonders.

Auch die Tochter erhielt den päpstlichen Segen

Am 2. Juli 2022 haben sich die beiden "endlich nach unserer Vorstellung in der St.-Oswald-Kirche in Oberglauheim" trauen lassen. Mit allem, was dazugehört - so auch der geplanten Hochzeitsreise nach Rom. Auch diese Städtereise wurde vor zwei Jahren abgesagt und konnte nun vergangene Woche nachgeholt werden.

Und dann erlebte das frisch vermählte Paar ein ganz besonderes Highlight: Sie haben im Hochzeitsoutfit bei der Papstaudienz für Brautpaare teilgenommen. Nathalie Jaworski schreibt: "Zusammen mit unserer Tochter Sophia wurde uns die außergewöhnliche Ehre zuteil, vor den Papst zu treten und von ihm persönlich den Hochzeitssegen zu empfangen. Auch unsere Tochter erhielt den päpstlichen Segen."

Papst Franziskus über das bayerische Bier

Neben jenem apostolischen Sakrament erhielt die Oberglauheimer Familie zudem den guten Ratschlag vom Papst, sich "vor dem übermäßigen Schwelgen in der bayerisch-typischen Bierkultur in Acht zu nehmen". Jaworski schildert: "Sein Grinsen verriet jedoch, dass es sich bei dem Witz vordergründig um ein Lob an die Qualität des bayerischen Bieres handelt." Das Aufeinandertreffen und das kurze Gespräch mit Papst Franziskus sei ein unvergesslicher Moment gewesen, der allen dreien immer in Erinnerung bleiben werde. (sb/pm)

