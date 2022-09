Arbeitsunfall: Baum fällt in Oberthürheim auf 63-Jährigen

Ein Arbeitsunfall hat sich am Montag bei Baumfällarbeiten in Oberthürheim ereignet. Der Baum fiel auf einen Mann, der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Ein 63-Jähriger ist laut Polizei am Montag in seinem Waldgrundstück im Buttenwiesener Ortsteil Oberthürheim bei Baumfällarbeiten durch einen Baum verletzt worden, der sich beim Fällen verdreht und nicht in die angedachte Richtung gefallen war. Der Arbeitsunfall hatte sich kurz nach 11.30 Uhr ereignet.

Der Mann wird mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen

Wie die Polizei weiter mitteilt, musste der Mann in dem Waldstück geborgen werden. Der 63-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Augsburg geflogen. Er hat sich vermutlich eine Sprunggelenkfraktur erlitten. (AZ)