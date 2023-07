Oberthürheim

19:00 Uhr

Dorferneuerung: Oberthürheim zeigt sich komplett neu

Plus Mit dem Abschluss der Dorferneuerung gibt es in dem Buttenwiesener Ortsteil jetzt einen besonderen Dorfplatz. Dazu kommt eine sanierte Infrastruktur.

Ähnlich wie es dem Sämann in der Bibel geht, "braucht es viel Geduld und Zeit, bis es zur Ernte ist soweit, das ist fast schon ganz genau wie hier im Ort beim Straßenbau". Mit einem Gottesdienst und einem Gedicht als Predigt eröffnete Pfarrer Mathias Kotonski am Sonntagmorgen die Einweihung des Dorfplatzes Oberthürheim. Diese bildet gleichzeitig den Abschluss der Dornerneuerung und Bauarbeiten in dem Buttenwiesener Ortsteil. "Oberthürheim präsentiert sich jetzt komplett neu", freut sich Bürgermeister Georg Kaltner und zählt in seiner Rede auf, was konkret erneuert wurde und wie das alles zu finanzieren war.

Mit Dorferneuerung in Oberthürheim ein großes Werk beendet

Viel guter Wille und gute Zusammenarbeit seien notwendig, um so ein großes Werk wie die Dorferneuerung Oberthürheim zu einem so guten Abschluss zu bringen, erklärte der Bürgermeister. Ausgangspunkt für das Projekt war die Flurneuordnung. Im Vergleich zu ihr erschien die Dorferneuerung zunächst als recht kleines Vorhaben. Christian Kreye, Leiter des Amts für ländliche Entwicklung in Krumbach wies darauf hin, wie viele Kompromisse gesucht und gefunden werden mussten. "Alles zusammen macht das Leben in Oberthürheim jetzt ein Stück lebenswerter."

