Krieger- und Soldatenverein setzt sich für Frieden und Freiheit ein

Der Oberthürheimer Krieger- und Soldatenverein blickt auf 100 Jahre zurück. Die Kameradschaft soll weiter gestärkt werden.

Die Jubiläumsfeier des Krieger- und Soldatenvereins Oberthürheim nutzte Vorsitzender Bernhard Wille, um auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückzublicken – mit Höhen und Tiefen: "Wir haben in dieser Zeit viele kameradschaftliche Beziehungen geknüpft, viele Freundschaften geschlossen und zusammengehalten, um auch schwere Zeiten wie den Krieg zu überstehen." Nach einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal mit Pfarrer Klaus Ammich zogen alle miteinander festlich zum Zelt oberhalb des Bürgerhauses, wo viele Oberthürheimer gemeinsam mit ihren Gästen bis in die Nacht hinein feierten.

Vorsitzender blickt auf 100 Jahre Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim

Vor allem die Biertische und -bänke in der Wiese neben dem Festzelt, wo tags darauf gleich die Dorferneuerung mit neuem Dorfplatz gefeiert wurde, waren an dem lauen Sommerabend begehrt. An diesem Tag, so Bernhard Wille, wolle man nicht nur die Geschichte des Vereins und dessen Errungenschaften feiern, sondern auch in die Zukunft blicken. "Wir wollen unseren Beitrag auch in Zukunft leisten, um eine bessere Welt zu schaffen, sagte der Vorsitzende, "wollen weiterhin zusammenstehen und uns füreinander einsetzen, um unsere Gemeinschaft zu stärken und zu fördern." In diesem Zusammenhang bedankte sich Wille bei allen Vereinsmitgliedern, die in den letzten 100 Jahren den Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist. So hob er sein Glas "auf das nächste Jahrhundert unseres Krieger-, Soldaten- und Kameradenvereins Oberthürheim".

Bernhard Wille betonte an dem Abend, dass er stolz sei, Vorsitzender dieses Vereins zu sein. Nachdem der 67-Jährige mehrere Jahre als stellvertretender Vorsitzender agiert hatte, ließ er sich im Februar dieses Jahres zum Vorsitzenden wählen und übernahm damit die Nachfolge von Herbert Ranz, den er als Dank für 33 Jahre außerordentliches Engagement jetzt zum Ehrenvorstand ernannte.

Alle Kameradenvereine der Gemeinde Buttenwiesen nahmen kamen

Ranz selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen an dem Gründungsjubiläum nicht teilnehmen. Dafür kamen die Vorsitzenden und Mitglieder der anderen Krieger-, Kameraden- und Soldatenvereine aus der Gemeinde Buttenwiesen nach Oberthürheim – aus Unterthürheim, Wortelstetten, Lauterbach, Frauenstetten und Buttenwiesen selbst. Auch zwei Festdamen früherer Jubiläumsfeiern begrüßte Vorsitzender Wille ganz besonders: Alexandra Karl vom 75. Jubiläum und Dora Reitenauer vom 35. Jubiläum. Auch Josef Endres als Kreisvorsitzender der Krieger-, Kameraden- und Soldatenvereine lenkte den Blick auf den so wichtigen Frieden.

KSV Oberthürheim Der Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim feierte sein 100-jähriges Jubiläum. Zunächst gedachten alle Kameradenvereine der Gemeinde Buttenwiesen gemeinsam am Ehrenmal auf dem Friedhof der Gefallenen und Vermissten des Ortes. Mit einem kleinen Festumzug ging es dann in Richtung Festzelt. Gemeinsam stießen (von links) Pfarrer Klaus Ammich, Bürgermeister Hans Kaltner sowie die beiden Vorsitzenden des Krieger- und Soldatenvereins Oberthürheim, Bernhard Wille und Walter Schwenk auf den Frieden an. Foto: Matthias Wenger

Genau genommen, wurde der Oberthürheimer Verein bereits 1922 gegründet. 1923 war dann die Fahnenweihe. Aufgrund der Corona-Einschränkungen und der unklaren Vorstandssituation beschloss man, erst in diesem Sommer zu feiern. Bürgermeister Hans Kaltner dankte im Rahmen der Feierlichkeiten allen Krieger- und Soldatenvereinen seiner Gemeinde für die "aktive Friedensarbeit".

Gegründet worden sei der Oberthürheimer Verein nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg mit all dem menschlichen Leid, das ein Krieg immer mit sich bringe. Kurze zehn Jahre später seien mit der Machtergreifung der NSDAP die Weichen für einen noch verheerenderen Krieg gestellt worden. Kaltner: "Der Zweite Weltkrieg hat an Zerstörung, Tod und menschlichen Leid alles in den Schatten gestellt, was unser Land jemals erlebt hat."

Für Frieden muss man sich intensiv und aktiv einsetzen

Danach, so Kaltner, kamen gute Jahre voller Frieden und Wohlstand. "Eine Zeit, in der wir der Meinung waren, dass Krieg endgültig der Vergangenheit angehören wird und Sicherheit und Frieden für uns garantiert sind." Der Krieg in unserer Nachbarschaft, in der Ukraine habe eines Besseren belehrt. "Für Frieden muss man sich intensiv und vor allem aktiv einsetzen", sagte Kaltner.

Mit einem kleinen Festumzug ging es nach dem Gedenken am Ehrenmal in Richtung Festzelt, wo der Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Foto: Matthias Wenger

An die 23 Gefallenen und sieben Vermissten aus Oberthürheim während der beiden Weltkriege hatte man bereits am Ehrendenkmal im Friedhof gedacht, ebenso aller anderen Verstorbenen des Vereins. Der Ukrainekrieg erinnere daran, wie zerbrechlich der Frieden ist und wichtig es ist, ihn zu bewahren, sagte Bernhard Wille dabei: "Wir sollten uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft und als Verein für den Frieden einsetzen, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer Welt aufwachsen können, in der Frieden und Freiheit selbstverständlich sind."