Nach 100 Jahren zu neuem Leben erweckt

Der Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim feiert mit neuem Vorsitzenden und Team am Samstag sein Jubiläum.

Mit einem neuen Vorsitzenden erwacht der Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim zu neuem Leben. Seit Februar führt Bernhard Wille den Verein. Gleichzeitig beschlossen die Vereinsmitglieder bei der Mitgliederversammlung, ihr Jubiläum zu feiern. 100 Jahre nämlich liegt die Gründung des Vereins zurück.

Erst dieses Jahr feiert der Oberthürheimer Verein sein Jubiläum

Genau gesagt wurde der Oberthürheimer Verein im Jahr 1922 gegründet. Erst dieses Jahr besteht die Möglichkeit, das Jubiläum zu feiern. "1923 fand damals die Fahnenweihe statt", sagt zweiter Vorsitzender Walter Schwenk, "damit passt dieses Jahr auch noch." Zum einen gab es im vergangenen Jahr noch Unklarheiten bezüglich Corona-Einschränkungen. Zum anderen war es dem damaligen Vorsitzenden Herbert Ranz aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, ein solches Fest zu organisieren. 33 Jahre stand Herbert Ranz an der Spitze des Oberthürheimer Krieger- und Soldatenvereins. Im Februar dieses Jahres fand sich mit dem bisherigen Stellvertreter Bernhard Wille jetzt ein Nachfolger.

Die Position des zweiten Vorsitzenden entfiel bei der Wahl auf Walter Schwenk. Kassierer Matthias Wenger und Schriftführer Marcus Werner wurden in ihren Ämtern bestätigt. Matthias Ranz übernahm die Reservistenbetreuung von Albert Berchtenbreiter.

Bei der Vorschau auf das Jahr 2023 erklärte Bernhard Wille der Versammlung damals, dass der Verein bereits im Jahre 2022 auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken konnte. Mutig fragte der 67-Jährige in die Versammlung, ob alle Anwesenden solch ein Fest unterstützen würden, wohlwissend dass dieses Vorhaben nur durch einen sportlichen Zeitplan realisierbar ist. Einstimmig gab die Versammlung grünes Licht, und die Planung konnte beginnen.

Bürgermeister Kaltner eröffnet das Fest des Soldatenvereins

Jetzt ist es soweit. Der Verein lädt am kommenden Samstag, 15. Juli, zum 100-jährigen Vereinsjubiläum ein. Los geht's um 19 Uhr mit einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. Anschließend führt ein Festumzug, musikalisch begleitet, zum Festplatz oberhalb des Bürgerhauses. Dort wird gegen 19.45 Uhr Vorsitzender Wille alle Gäste begrüßen und anschließend Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner mit seiner Ansprache und dem offiziellen Bieranstich zum Feiern einladen. Während des Abends spielt die Blaskapelle "Uns", dazu gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg.

Mit der Planung des Festes kam der Verein insgesamt wieder in Schwung. Seit Jahren traf man sich nur noch zu den Jahresversammlungen, um die Jubiläumsfeiern im einzelnen zu planen. "Das wollen wir weiterführen", sagt Bernhard Wille, "wieder Kameradschaftsabende und einen jährlichen Vereinsausflug einführen." Dem 67-jährigen alteingesessenen Oberthürheimer ist es wichtig, dass der Verein weiterlebt. "Wir mahnen für den Frieden und die Demokratie." Er selbst trat dem Verein gleich nach seiner Zeit bei der Bundeswehr bei. Das sei damals selbstverständlich gewesen.

In Oberthürheim ist der Zusammenhalt unter den Menschen groß

Heutzutage müssten neue Mitglieder bewusst geworben werden. Marcus Werner ging dafür in den vergangenen Monaten von Haus zu Haus im Oberthürheims Neubaugebiet. Zehn Menschen sind allein dadurch dazu gekommen, freut er sich. Knapp 50 Mitglieder zählt der Krieger- und Soldatenverein damit aktuell, darunter zwei Frauen. "Frauen und alle, die nicht bei der Bundeswehr waren, sind uns ebenfalls willkommen", betont Bernhard Wille. "Wir sehen uns als ein Kameradenverein."

Mit sechs Euro Jahresgebühr kann der Verein keine großen Sprünge machen. Auch zum Aufbessern der Vereinskasse könnte somit das Vereinsfest beitragen, so Marcus Werner. Mit 44 Jahren ist der Schriftführer einer der Jüngsten im Verein. Vor zwei Jahren ist er selbst erst beigetreten, unterstützt den kleinen Verein seitdem, indem er auch online wirbt und kommuniziert. "In Oberthürheim ist der Zusammenhalt sehr groß – wir helfen alle zusammen."

So feiert Oberthürheim nach dem Jubiläum am Samstag am Sonntag gleich weiter. Zur offiziellen Einweihung des Dorfplatzes und Beendigung der langwierigen Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt gibt es ein Dorffest am Dorfplatz und im Festzelt.