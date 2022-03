Oberthürheim

Oberthürheim bekommt ein neues Gesicht

Die Bauarbeiten laufen an der Ortsdurchfahrt Oberthürheim. An den Randzeilen lässt sich schon erkennen, wie breit der Gehweg wird. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Straße samt Dorfplatz im August fertig wird.

Plus Ein Fest soll die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt abschließen. Es geht bei der Bürgerversammlung auch um einen Spielplatz.

Von Brigitte Bunk

Ein Lachen geht durch den Saal im Bürgerhaus Oberthürheim. Bei der zweiten von sieben Bürgerversammlungen spricht Bürgermeister Hans Kaltner gerade über die Ortsdurchfahrt, deren Ausbau im März 2021 mit den Kanalarbeiten begonnen hat. „Langsam habe ich den Eindruck, dass ich wieder gegrüßt werde“, sagt der Bürgermeister flapsig, doch durchaus mit ernstem Hintergrund. Denn oft sei es schwierig zu vermitteln, warum Maßnahmen so lange dauern. „Es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern die Arbeiten müssen so gemacht werden, dass wir gemeinsam sagen können, bei uns ist alles in Ordnung.“ Und zwar die nächsten 60 Jahre, wie er hofft. Die Baukosten für die Oberthürheimer Ortsdurchfahrt belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von 1,5 Millionen Euro helfen der Gemeinde, dies zu stemmen.

