Auf dem Wochenmarkt in Wertingen gibt‘s Oktoberfest-Brezen

Wenn in München auf der Wiesn gefeiert wird, wird auch auf dem Wochenmarkt in Wertingen das Oktoberfest veranstaltet. Am Freitag, 26. September, ist es von 7.30 Uhr bis 13 Uhr wieder so weit. Dann gibt es ein Motto-getreues Programm.

Auf dem Wochenmarkt in Wertingen steht das Oktoberfest an

Die Freunde der Zusaminsel laden zum Weißwurstfrühstück ein. Auch Debrecziner sowie Kaffee und hausgemachter Kuchen stehen auf der Karte. Für zünftige Stimmung sorgt die KKW-Werkskapelle Gundremmingen mit Hubert Gerblinger. Und auch die Händler des Wochenmarktes freuen sich auf das Fest und haben sich besondere Angebote für ihre Kundinnen und Kunden überlegt. Unter anderem wird es frische Oktoberfest-Brezen und selbstgemachte Kürbisnudeln geben, Kartoffeln und Kürbisse aus eigenem Anbau, Hähnchenschenkel und frische, hausgemachte Weißwürste. Auch verschiedene Fischsemmeln, Räucherfisch und Wildprodukte aller Art vom heimischen Wild werden angeboten. Auf der dekorativen Seite wird es verschiedene Herbstkränze geben.

Jeden Freitagvormittag findet der Wertinger Wochenmarkt statt

Jeden Freitag bietet sich am Vormittag die Gelegenheit zum Einkauf aus der Region auf dem Gelände der Zusaminsel. Am Stand der Freunde der Zusaminsel kochen Vereinsmitglieder an Ort und Stelle für die Marktbesucher verschiedene warme Mittagsgerichte, sie bieten Kaffee-Spezialitäten und hausgemachten Kuchen an. Mittlerweile hat sich die Inselküche als beliebter Treffpunkt am Freitagvormittag in Wertingen etabliert. (AZ)