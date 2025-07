Oldtimertreffen in Oberthürheim lockt Liebhaber historischer Fahrzeuge an

Ein voller Erfolg war das erste Oldtimertreffen in Oberthürheim. Zahlreiche Besucher und Liebhaber historischer Fahrzeuge kamen am Sonntag auf das weitläufige Veranstaltungsgelände. Rund 250 Raritäten – von Autos über Motorräder, Traktoren und Mopeds bis hin zu einer Motorkutsche – säumten die Wiesen und Wege des Orts und boten eine nostalgische Zeitreise durch Jahrzehnte technischer Geschichte.

Glänzende Karosserien vergangener Epochen in Oberthürheim

Oldtimerfreunde und neugierige Besucher kamen gleichermaßen auf ihre Kosten: Von glänzenden Karosserien vergangener Epochen bis hin zu knatternden Zweitaktern war alles vertreten, was das Herz eines Fahrzeugliebhabers höherschlagen lässt. Schätze unterschiedlichster Hersteller – teils in liebevoll restauriertem Zustand, teils mit authentischer Patina – wurden stolz präsentiert und luden zum Fachsimpeln und Staunen ein.

Veranstaltet wurde das Treffen von den Oberthürheimer Vereinen und Oldtimerfreunden unter der Federführung der Anglerfreunde Oberthürheim. Die Organisatoren zeigen sich in einer Pressemitteilung überwältigt vom großen Zuspruch und richten ihren Dank an alle Teilnehmenden und Mitwirkenden, die diesen Tag möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an die Firma Garten Reiter, die mit viel Liebe zum Detail das Zelt und den Blumenschmuck gestaltet hat – eine dekorative Bereicherung, die dem Fest einen ganz besonderen Charme verlieh.

Zahlreiche Helfer und Helferinnen sind im Einsatz

Ebenfalls hervorzuheben ist der unermüdliche Einsatz der zahlreichen Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund für das leibliche Wohl sorgten. Ob am Grill, Getränkestand oder in der Kuchentheke – sie alle standen unter Dauerstress, um die große Zahl an Gästen mit Speis und Trank zu versorgen. Nach dem gelungenen Auftakt stehe fest: Das erste Oberthürheimer Oldtimertreffen soll nicht nur eine Premiere, sondern auch der Startschuss für eine neue Tradition im Veranstaltungskalender des Ortes gewesen sein. (AZ)

