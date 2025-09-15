Dieser Diedorfer Rolls-Royce gehörte einem pakistanischen Botschafter in Washington

Der schwarze Rolls-Royce Silver Dawn, Baujahr 1953, hat schon einiges gesehen. Seine erste Bestimmung: Dienstauto eines pakistanischen Botschafters in Washington. Seine zweite Station hatte er bei Morris Ketchum Junior. Der einstige Präsident der amerikanischen Architektenkammer gilt als einer der Erfinder der modernen Shopping-Malls. An diesem Sonntag fährt sein siebter und aktueller Besitzer, der Diedorfer Michael Rother, das edle Gefährt nach Wertingen zur Oldtimerschau. Trotz Regen mit einem einstufigen Scheibenwischer.

Das Treffen des Motorsport-Clubs Lech-Schmuttertal mit Sitz in Meitingen findet zum zweiten Mal an der Schwabenhalle in Wertingen statt. Vorsitzender Richard Miller erzählt, dass das Wetter beim ersten Mal vor zwei Jahren ganz anders war: Fast zu heiß sei es gewesen. An diesem Sonntagvormittag hält der Regen viele Oldtimer-Besitzer und Gäste zurück. Dennoch sind einige gekommen. Rund 50 Anmeldungen habe man erhalten, so Miller. Sein Verein organisiert Oldtimerschauen in einem größeren Gebiet – mal in Aichach, in Neusäß oder in Meitingen. Und so kommen auch die Mitglieder und Interessierten von überall her.

Oldtimer in Wertingen: Regen für die „richtig alten Autos“ problematisch

Für die „richtig alten Autos“ seien bei Regen die Holzräder problematisch. „Die muss man danach putzen ohne Ende“, sagt Miller. Viele Raritäten hätten obendrein schlechte oder gar keine Scheibenwischer. Rost hingegen sei weniger ein Problem. So ist vor der Schwabenhalle dennoch eine kleine Vielfalt an Autos zusehen. Vom VW-Käfer über Marken wie Fiat, BMW und Mercedes.

Bis hin zum Rolls-Royce von Michael Rother. Der hat sein Schmuckstück vor zwei Jahren gekauft, fährt damit sehr viel und gern. Sogar in den Urlaub. Das Hobby Oldtimer teilt er sich mit seiner Frau. Gemeinsam fahren sie auf die verschiedensten Treffen und Schauen. Aus seiner Sicht habe das Ganze etwas „zeitgeistiges“. Mal sei ein paar Jahre lang jenes Modell beliebt, dann wieder ein anderes Auto.

Icon Galerie 17 Bilder Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal hat sein zweites Oldtimertreffen in Wertingen veranstaltet. Diese Autos sind zu sehen.

Von seinem Silver Dawn kann er nur schwärmen. Einen Linkslenker mit Automatik, wie in Rother besitzt, gebe es nur 90 Mal. Und noch nie sei etwas kaputt gewesen an seinem Rolls-Royce, der technisch komplett überarbeitet ist. Man bekäme stets viele positive Reaktionen, Leute winkten oder zeigten den Daumen nach oben. Über die Figur am Kühler sagt er: „Es ist schon etwas Besonderes, hinter der Emily zu fahren.“ So wie auch an diesem nassen Sonntagvormittag in Wertingen.