Binswangen ist bereit für die Welturaufführung

In Binswangen laufen die Vorbereitungen auf das anstehende Opern-Wochenende auf Hochtouren: Das Programmheft ist im Druck, die letzten Proben laufen, und auch der Aufbau auf dem Dorfplatz hat bereits begonnen.

Der Musikverein Binswangen bringt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, gemeinsam mit Chor, Ballett, Orchester, Sprecher und herausragenden Solisten die romantische Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber auf die Bühne. Von einer Welturaufführung ist die Rede, denn der musikalische Leiter Christoph Günzel hat Webers Werk für sinfonische Blasmusik neu arrangiert, der junge Posaunist Paul Landgraf half bei der Notenerstellung. Besucher und Besucherinnen können am Wochenende die dramatische Geschichte eines jungen Jägers namens Max erleben, der um die Hand seiner Geliebten Agathe anhält und dafür einen alles entscheidenden Probeschuss bestehen muss.

Die siebte Kugel steht unter dem Einfluss dunkler Mächte

Aus Angst vor dem Scheitern greift Max auf magische Freikugeln zurück – doch die siebte Kugel steht unter dem Einfluss dunkler Mächte. Ob es zu einer Hochzeit kommt und welches Schicksal Max und Agathe erwartet, das erfahren Gäste bei der aufwendigen Inszenierung in Binswangen.

Es gibt noch Tickets für die beiden Opernabende

Tickets gibt es noch im Online-Vorverkauf unter mvb.my-tickets.online oder im Schreibwarengeschäft Gerblinger am Wertinger Marktplatz. Für Kurzentschlossene werden auch noch Eintrittskarten an der Abendkasse (Einlassbeginn ab 19.30 Uhr) erhältlich sein. Die Vorstellungen auf dem Dorfplatz in Binswangen beginnen um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Website musikverein-binswangen.de sowie auf den digitalen Kanälen des Vereins. (AZ)