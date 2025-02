Ein „Star“ beim Opernball in Gottmannshofen

Opernstar „Placido Domingo“ ist zu Gast beim Opernball in Gottmannshofen. Einen festlichen Nachmittag erlebten die Gottmannshofer Senioren beim Opernball im Pfarrhof. Damen und Herren in festlichen Roben fanden sich ein. Zur Eröffnung präsentierten sich die schon etwas in die Jahre gekommenen Debütantinnen (Seniorenteam) mit der Annen-Polka dem Publikum. Der Höhepunkt des Nachmittags war der glamouröse Auftritt des „weltberühmten Startenors Placido Domingo“, alias Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, der die Arie „Dein ist mein ganzes Herz“ zum Besten gab. Mit dem Tanz der Debütantinnen ging der Nachmittag zu Ende. Unser Bild zeigt von links: Josefine Kotter, Marianne Demharter, Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, Elisabeth Schöberl, Gertrud Wallisch und Maria-Luise Wiedemann. Text: Gertrud Wallisch/Foto: Erna Buhmaier

