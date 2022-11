Landesstiftung bezuschusst Kirchensanierungen in Osterbuch und Laugna

Für die Renovierung der beiden Kirchen sind sechsstellige Summen notwendig. Einen Teil davon übernimmt nur die Bayerische Landesstiftung.

Die Bayerische Landesstiftung hat in ihrer aktuellen Sitzung auf Empfehlung des Arbeitsausschusses unter Vorsitz des Landtagsabgeordneten Georg Winter beschlossen, die Innenrenovierung der Katholischen Pfarrkirche St. Michael in Osterbuch mit 9000 Euro zu fördern. Die Gesamtkosten der Renovierung belaufen sich auf 210.900 Euro, der denkmalpflegerische Mehraufwand beträgt 100.000 Euro. Laut Kirchenpfleger Friedrich Dirr kann im Frühjahr 2023 mit den Arbeiten begonnen werden. Mit der Förderung erkennt die Landesstiftung die überregionale Bedeutung des Bauwerks an.

Zuschuss in Höhe von 4500 Euro für Villenbach

Über 4500 Euro Zuschuss von der Bayerischen Landesstiftung für die Sanierung der Raumschale der Kirche St. Jakobus major in Villenbach darf sich außerdem die Katholische Kirchenstiftung freuen. In einem ersten Schritt wurde im vergangenen Jahr die statische Sanierung der Pfarrkirche durchgeführt. Dafür erhielt die Kirchenstiftung bereits 2021 einen Zuschuss von der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 10.200 Euro. Der Wunsch der örtlichen Kirchenverwaltung war, dass man die Innensanierung zeitnah angeht, um Synergieeffekte zu nutzen. Die Gesamtkosten für die aktuelle Instandsetzung der Raumschale belaufen sich auf 97.500 Euro. Insgesamt erhält die Kirchenstiftung damit 14.700 Euro aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung.

Über die Förderung der Landesstiftung informierten der Stimmkreisabgeordnete Georg Winter, der Parlamentarischer Geschäftsführer der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, und Landtagsabgeordneter Johann Häusler (FW). (AZ)

Lesen Sie dazu auch