Osterbuch: Neue Kirchenverwaltung in Osterbuch

Osterbuch

Neue Kirchenverwaltung in Osterbuch

Thomas Eser ist nun neuer Kirchenpfleger in Osterbuch. Mittlerweile gab es auch Änderungen in der Verwaltungsorganisation.
    In der Pfarrei Osterbuch gibt es eine neue Kirchenverwaltung.
    Foto: Konrad Friedrich

    In der Pfarrei Osterbuch gibt es eine neue Kirchenverwaltung. Neuer Kirchenpfleger ist Thomas Eser. Er folgt auf den ausgeschiedenen Kirchenpfleger Friedrich Dirr. Mittlerweile wurde die Kirchenverwaltung von Osterbuch und Asbach zusammengelegt. Unser Bild zeigt (obere Reihe von links): Roland Baumann, Sabine Glenk, Georg Keis jun.; vordere Reihe von links Bürgermeister Johann Gebele, Thomas Eser und Georg Langenmair. Text/Foto: Konrad Friedrich

