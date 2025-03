Der Ostermarkt im Pfaffenhofener Zehentstadel findet auch 2025 wieder statt

Ostern kann kommen: Am Sonntag, 30. März, findet wieder der Ostermarkt des Heimatvereins Unteres Zusamtal im Zehentstadel in Pfaffenhofen statt. Auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Verkaufsstände einstellen. Insgesamt 18 Künstler und Kunsthandwerker bieten ihre Kreationen zum Verkauf an.

Der Zehentstadel präsentiert sich dafür wieder als farbenprächtiges und frühlingshaftes Schaufenster. Osterkerzen, Filztaschen, Gartendeko, Glasmalerei, Mosaikeier, Drechslerarbeiten, Karten, Geschenkverpackungen, Töpferarbeiten, Puppenkleider und mehr stimmen auf Ostern und Frühling ein. Die Veranstalter betonen: Fast alle Produkte wurden von den Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region selbst gebastelt und gestaltet.

Der Organisator, der Heimatverein Unteres Zusamtal, nutzt die Gelegenheit, um Sonderausstellungen zu zeigen. Das Obergeschoss des Zehentstadels verwandelt sich diesmal in eine Milchkammer aus früheren Zeiten. Während es heute nur noch wenige Bauernhöfe in den Dörfern gibt, gehörten sie früher zum gewohnten Bild. Milchkannen, Melkgeräte, und Butterfässer präsentieren eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist. Auch der historische Friseursalon von Helmut Knöferl öffnet während des Ostermarkts seine Türen und ermöglicht einen Blick auf das Haareschneiden und die Frisurenkunst in früheren Zeiten.

Wie immer ist auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl gesorgt: Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort im Zehentstadel Kaffee und Kuchen schmecken lassen oder Kuchen mit nach Hause nehmen.

Info: Der Ostermarkt findet am Sonntag, 30. März, von 10 bis 17 Uhr im Zehentstadel Pfaffenhofen in der Sylvesterstraße 17 statt. (AZ)