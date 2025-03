Otmar Ohnheiser: 75 Jahre voller Leidenschaft für Fußball und Politik

Fußball ist seine Leidenschaft. Aber auch in der Kommunalpolitik hat er Spuren hinterlassen. Otmar Ohnheiser aus Villenbach hat in seinem Leben einiges erreicht und gemeistert. Sechs Jahre lang war er Bürgermeister, zwei Perioden Bürgermeister-Vize sowie 18 Jahre Gemeinderat. Besonders am Herzen liegt ihm der SV Villenbach, dessen Gründungsmitglied und Vorsitzender er war. Heute halten ihn drei Enkelkinder auf Trab. Am Sonntag gibt es einen Grund zum Feiern. Otmar Ohnheiser wird 75 Jahre alt.

