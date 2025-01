Karlheinz Retsch wird für 40-jährigen aktiven Dienst bei der FW Pfaffenhofen geehrt

Neben zahlreichen aktiven und passiven Vereinsmitgliedern konnte Vorstand Hubert Braun bei der Generalversammlung der Feuerwehr Pfaffenhofen die Gemeinderäte Jürgen Mayr, Albert Stöckinger und Richard Hiesinger, Schützenvorstand Markus Braun sowie Ehrenkommandant Fritz Hillenbrand begrüßen. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hans Kaltner und Kreisbrandmeister Daniel Riegl.

Nach Begrüßung und Jahresrückblick von Vorstand Braun verlas Schriftführer Mathias Streitberger eine Niederschrift der vorjährigen Generalversammlung. Anschließend gab Kassierer Tobias Redel einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Vereinsjahres.

Ehrungen bei der Feuerwehr Pfaffenhofen

Kommandant Mario Müller erläuterte in seinem Jahresrückblick durchgeführte Einsatzübungen und Ernstfälle der aktiven Wehr des Vereinsjahres 2024. Müller überreichte allen aktiven Feuerwehrmitgliedern die Fluthelfer-Nadel Bayern. Diese wurde vom Bayerischen Staatsministerium zur Würdigung außerordentlicher Leistungen im Rahmen der Hochwasserbewältigung 2024 verliehen. Im Anschluss präsentierten die Jugendwarte Julian Geißler und Fabian Helmschrott in einem ausführlichen Bericht, was in der Jugendarbeit alles geboten war.

Der folgende Tagesordnungspunkt umfasste Ehrungen von einem aktiven und zwei langjährigen Vereinsmitgliedern. So wurde der zweite Vorsitzende Karlheinz Retsch für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem goldenen Ehrenkreuz geehrt. Kreisbrandmeister Daniel Riegl überreichte dieses mit einer Urkunde vom Staatsministerium des Innern. Karl Mayr und Albert Stöckinger wurden zum Ehrenmitglied ernannt. Ihnen überreichte Braun die Ehrenurkunde.

Anschließend ergriff Bürgermeister Hans Kaltner das Wort. Er bedankte sich bei der Wehr für ihr Engagement, insbesondere während der Hochwassersituation im Juni 2024. Zuerst musste das Hochwasser an der Zusam unter Kontrolle gebracht werden, danach der Riedstrom. Zum Ende der Generalversammlung bedankte sich erster Vorsitzender Hubert Braun für das entgegengebrachte Vertrauen und die geleistete Arbeit seiner Feuerwehrkameraden.