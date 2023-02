GPS-Geräte aus drei Landwirtschaftsbetrieben im Kreis Dillingen gestohlen

Unbekannte hatten es in Bocksberg, Hettlingen und Buttenwiesen auf GPS-Geräte und Werkzeuge abgesehen. Der Schaden ist hoch.

Dreimal haben die Diebe zugeschlagen und das sehr gezielt. Zwischen Sonntagabend gegen 19 Uhr und Montagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden aus insgesamt drei landwirtschaftlichen Betrieben, die sich in den Ortschaften Bocksberg, Hettlingen und Pfaffenhofen befanden, GPS-Geräte entwendet, die für die Feldarbeit benötigt werden. In Bocksberg, Marzelstetter Weg, wurde hierfür das Schloss zur Werkstatthalle eines Viehhofs aufgebohrt und ein Bewegungsmelder unfähig gemacht. Von einem John Deere-Traktor wurde schließlich der GPS-Empfänger, der sich außen an der Kabine befand, abgebaut.

Aus einer landwirtschaftlichen Halle in Hettlingen verschwinden GPS-Empfänger

Zudem wurden laut Polizeibericht Werkzeuge wie Schlagbohrer, Akku-Bohrschrauber mit Akkus und Ladestation, eine Kettensäge der Marke Stihl und manuelles Werkzeug im Gesamtwert von etwa 21.000 Euro entwendet. In Hettlingen wurde die landwirtschaftliche Halle eines Putenhofs An der Heerstraße angegangen. Auch hier wurden insgesamt zwei GPS-Empfänger von zwei John-Deere-Traktoren abgebaut. Der Wert wurde mit etwa 12.000 Euro beziffert.

Auch in Pfaffenhofen werden Geräte gestohlen

Auf einem Bauernhof in Pfaffenhofen wurde schließlich von einem John Deere-Traktor, der in einer landwirtschaftlichen Halle an der Ludwigschwaige stand, ebenfalls das GPS-Empfangsgerät abmontiert und zudem eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Hier entstand ein Beuteschaden von circa 3600 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

