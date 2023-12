Der Advent lebt im Zehentstadel in Pfaffenhofen

Der Kleinkunstbühne Lauterbach gelingt eine zauberhafte Mischung aus Musik, Poesie und Theaterspiel. Schmunzeln und Lachen ist ebenso angesagt wie ruhiges Zuhören.

Draußen im Hof des Zehentstadels liegen noch Schneereste und gaukeln winterliche Stimmung vor, während drinnen Michaela Seefried den großen Konzertraum mit ihren kreativen Dekorationskünsten in eine traumhafte Winterlandschaft verwandeln und die Schmankertl der Brettl-Frauen bereits weihnachtliche Düfte verströmen. Voll besetzt ist der historische Saal an diesem Abend, als Gerhard Sauter die Akteure der Spielmusik Rachuth und den Gempfinger Viergesang begrüßt.

Gefühlvoll geht es los beim Advent im Zehentstadel in Pfaffenhofen

Unter den zahlreichen erwartungsfrohen Besucherinnen und Besuchern gilt Sauters Gruß auch Bürgermeister Hans Kaltner mit Gattin, dem langjährigen Förderer Josef Straub, dem Kulturreferenten Johannes Baur mit Frau Martina, den Sponsoren Manfred und Brigitte Hartl und Wibke Reimer vom Bezirk Schwaben.

Mit einem gefühlvollen Andante von W.A. Mozart stimmen Evi, Magdalena, Felicitas und Uwe von der Spielmusik Rachuth mit Geigen, Klarinette und Bass in den dreistündigen Abend ein, begleitet mit Harfe und Hackbrett von den Gempfingern Angela und Erich Hofgärtner. Dass der Gempfinger Viergesang als weiteres Instrument ihre glanzvollen Stimmen einsetzen kann, zeigen die vier im weiteren Verlauf des Abends mit Liedern zum Advent, mit Hirtenliedern und Volksliedern wie „Im Wald is so staad“. Das Quartett von der Spielmusik Rachuth versteht es ebenfalls, mit authentischen Volksweisen wie dem Schneealbler, dem Eva-Maria-Boarischen oder alten Ländlermelodien aus dem Bregenzer Wald eine vorweihnachtliche Stimmung in den Zehentstadel zu zaubern und die Wintergeschichten, die humorvollen Gedichte und Theaterstücke wirkungsvoll zu umrahmen.

Gemeinsam musizieren die Spielmusik Rachuth (links) und der Gempfinger Viergesang (rechts im Bild). Foto: Franz Käsinger

So gibt es viel zu schmunzeln und zu lachen bei Martin Eggs Geschichten über das Sauschlachten und den Christbaumkönig, gekonnt vorgetragen von Gerhard Sauter und Michaela Seefried. Und wenn der grantige Mögele (Helmut Sauter) und die geschwätzige Frau Vögele (Gerlinde Eckl) sich in den Vorweihnachtsstress reden, entdeckt so mancher Zuhörer Parallelen zu den eigenen Nöten bei der Suche nach Geschenken für Weihnachten.

Geschichten und Gedichte beim Advent der Kleinkunstbühne Lauterbach

Natürlich dürfen Geschichten und Gedichte um Sankt Nikolaus nicht fehlen. So erzählt Anna-Lena Sauter eine wahre Geschichte aus der Kindheit des Schriftstellers Helmut Eckl aus dem Bayerischen Wald. Und Helmut Sauter nimmt die Weihnachtsmänner aufs Korn, die an Häusern hochklettern oder dickbauchig über Weihnachtsmärkten thronen – eine ätzende Satire, ebenfalls von Helmut Eckl.

Lesen Sie dazu auch

Gerlinde Eckl alias Frau Vögele wehrt sich gegen den grantigen Mögele. Foto: Franz Käsinger

Höhepunkt der Nikolaus-Trilogie ist das Spiel „Nikolausseminar“ mit Angelika Gump-Kienmoser als Seminarleiterin und ihren Nikolausaspiranten Jörg Schießler, Gerhard Sauter, Birgit Sauter und Pfarrer Mathias Kotonski, der letztlich als „Mann aus Turkmenistan“ mit dem Gang ins „Wirtshaus zum Engel“ die Aufnahme in die Nikolausgilde geschafft hat.

Erinnerung an "Weihnachten, wie es früher war"

Einen stimmungsvollen und erwartungsfrohen Abschluss findet der musikalisch-literarische Abend mit der Erinnerung an „Weihnachten, wie es früher war“, eine poetische Renimiszenz von Gerlinde Eckl und Helmut Sauter, und dem gemeinsam im Chor gesungenen Lied „Draußa im Wald“. Langanhaltender Applaus und der Ruf nach Zugabe lassen die die beiden Musikgruppen nicht von der Bühne. Und so beschließt der „Andachtsjodler“ drei adventliche Stunden, die, um mit Carl Orff zu sprechen, „Humus für die Seele“ waren.