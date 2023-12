Der Heimatverein unteres Zusamtal hat einen neuen Chef

Nach 12 Jahren als Vorsitzende gibt Gerda Knapp ihr Amt ab. Sie war auch für die aufwendige Renovierung der Museumsräume verantwortlich.

Einen Wechsel an der Führungsspitze gibt es beim Heimatvereins Unteres Zusamtal. Gerda Knapp, die 12 Jahre lang den Verein geführt hatte, gab ihr Amt ab. Bei der Versammlung in Zehentstadel wurde Dr. Johannes Mordstein zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Hans Kaltner brachten außerdem folgende Ergebnisse: Johanna Wech wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt und Michael Debler zum Kassierer. Das Amt der Schriftführerin liegt in den Händen von Monika Deisenhofer. Beisitzer sind Johannes Baur, Georg Dietrich, Manfred Hartl, Christian Knapp, Gerda Knapp, Helmut Knöferl und Rita Vogel. Für die Kassenprüfung sind Georg Dietrich und Sabine Miller verantwortlich.

Der Ostermarkt war wieder ein Erfolg

Bei der Versammlung gab es zudem einen Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die überwiegende Arbeit lag wieder bei der Inventarisierung der vorhandenen beziehungsweise neu erhaltenen Objekte. Die Durchführung des jährlichen Ostermarktes war eine weitere Aufgabe. Dieser war im vergangenen und laufenden Jahr wieder ein großer Erfolg. Von der Abteilung Volkstanz berichtete Johanna Wech, dass bei den monatlichen Übungsabenden nur noch wenige Tänzer und Tänzerinnen teilnehmen. Bis zum 25-jährigen Bestehen im nächsten Jahr möchte man aber auf jeden Fall noch durchhalten.

Gerda Knapp und ihr großes Engagement für den Heimatverein

Der neue Vorsitzende, Dr. Johannes Mordstein bedankte sich bei seiner Vorgängerin. In seiner Laudatio zählte er das große Engagement von Gerda Knapp während ihrer Amtszeit auf. Als Beispiele nannte er unter anderem die Durchführung der Krippenausstellung im November 2013, die aufwendige Renovierung der zukünftigen Museumsräume mit dem Anbringen des Lehmputzes, den Aufbau des Depots im Obergeschoß und im Außenlager Frauenstetten, die Organisation des jährlichen Ostermarktes sowie der wöchentlichen Arbeitsdienste. So wurden inzwischen rund 2500 Objekte, 560 Bücher und 1500 Sterbebilder inventarisiert. Tatkräftig unterstützt wurde sie von ihrem Ehemann und Ratgeber Christian Knapp. Mit einem Geschenk und einem Blumenstrauß bedankten sich. Dr. Mordstein und Johanna Wech bei Gerda und Christian Knapp.

Dr. Mordstein gab noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Es wird mit Hochdruck an der Umsetzung des Museumskonzepts gearbeitet und die Inventarisierung von Objekten fortgeführt. Auch soll wieder ein Ostermarkt durchgeführt werden. (AZ)