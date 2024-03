Pfaffenhofen

vor 35 Min.

Der Ostereiermarkt in Pfaffenhofen ist ein Besuchermagnet im unteren Zusamtal

Plus Der Heimatverein Buttenwiesen setzt langjährige Tradition erfolgreich fort. Geboten wird am Sonntag ein Kaleidoskop an österlichen Dekorationen.

Von Helmut Sauter

Der Ostereiermarkt in Pfaffenhofen lockt Besucher an: Schon am Sonntagvormittag strömen Interessenten aus nah und fern in den historischen Zehentstadel. 19 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ein buntes, frühlingshaftes Kaleidoskop an österlichen Dekorationen, handwerklich wertvollen Gegenständen aus Glas, Holz und Porzellan, schicken Taschen, bunten Strick- und Filzsachen, nachhaltig gestaltetem Spielzeug, Osterkerzen in allen Größen und natürlich Ostereier in allen Farben, Größen und kunstvollen Verzierungen.

Die einheimischen Ausstellerinnen und Aussteller sind im Zehentstadel in der Überzahl. So hält Albertine Stadler aus Gottmannshofen mit ihrem reichhaltigen Sortiment an natürlichen Frühlings- und Osterdekorationen seit über 20 Jahren dem Ostereiermarkt des Heimatvereins Buttenwiesen die Treue. Claudia Reining-Hopp aus Wertingen ist mit ihrer weit über die Region hinaus geschätzten Glaskunst ebenfalls schon Jahre dabei. Auch Anton Kraus aus Lauterbach zählt mit seinen kunstvoll gedrechselten Schalen aus verschiedenen einheimischen Hölzern zu den Ausstellern der ersten Stunde.

