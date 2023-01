Drei Feuerwehrler erhalten das goldene Ehrenkreuz

Bei der Versammlung in Pfaffenhofen wurden Erwin Dehm, Helmut Schlicker und Helmut Redel für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Feuerwehr Pfaffenhofen standen Ehrungen. Vorsitzender Hubert Braun begrüßte zunächst neben zahlreichen aktiven und passiven Vereinsmitgliedern auch Vorstände der Ortsvereine, Gemeinderat Jürgen Mayr und Ehrenkommandant Fritz Hillenbrand. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hans Kaltner und Kreisbrandmeister Daniel Riegl. Im Anschluss gab Braun einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr des Feuerwehrvereins und Kassierer Tobias Redel berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Kassenprüfer Thomas Göppel bescheinigte eine vorbildliche Führung der Vereinskasse durch Tobias Redel der daraufhin einstimmig entlastet wurde.

Auch in der Jugendarbeit ist in Pfaffenhofen einiges geboten

Kommandant Mario Müller erläuterte in seinem Jahresrückblick die durchgeführten Einsatzübungen und Ernstfälle der aktiven Wehr des Vereinsjahres 2022. Im Anschluss präsentierten die Jugendwarte Julian Geißler und Fabian Helmschrott, was in der Jugendarbeit alles geboten war.

An die Berichte schlossen sich die Ehrungen an. Andreas Stöckinger, Martin Redel und Mathias Streitberger wurden für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt und Erwin Dehm, Helmut Schlicker und Helmut Redel für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Kreisbrandmeister Daniel Riegl überreichte für 25 Jahre das silberne und für 40 Jahre das goldene Ehrenkreuz und eine Urkunde vom Staatsministerium des Innern.

Max Bestle, Karl Barabaß und Walter Wessely sind neue Ehrenmitglieder

Vorsitzender Hubert Braun übernahm anschließend die Ehrung langjähriger, vereinstreuer Mitglieder. Max Bestle, Karl Barabaß und Walter Wessely wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen überreichte Braun die Ehrenurkunde.

Bürgermeister Hans Kaltner bedankte sich in seiner Ansprache bei der Wehr und besonders auch beim Vorstand für das Engagement und den Dienst für die Allgemeinheit. Kaltner lobte auch die vorbildliche Jugendarbeit. (AZ)