Eine Pfaffenhofener Krippe steht in Ellgau

Plus DieLeihgabe einer Zusamtalerin kann noch bis Pfingsten besichtigt werden.

Seit Palmsonntag steht in der Ellgauer Pfarrkirche St. Ulrich eine Passionskrippe. Sie ist eine „Leihgabe“ der Krippenbaumeisterin Johanna Reiter aus Pfaffenhofen, die vor zwei Jahren eine neue Weihnachtskrippe auf Wunsch eines Spenderehepaares für Ellgau gebaut hatte.