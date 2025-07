Erfolgreicher Lesewettbewerb an der Grundschule

An der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen fand ein spannender und unterhaltsamer Lesewettbewerb statt. Die besten Leser aus den vierten Klassen traten gegeneinander an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Insgesamt nahmen sechs Kinder, jeweils zwei pro Klasse, an dem Wettbewerb teil. Vor den aufmerksamen Augen und Ohren ihrer Mitschüler sowie ihrer Lehrerinnen stellten die Teilnehmer zunächst ihre selbst gewählten Bücher vor. Mit Titeln wie Harry Potter und der Stein der Weisen, Dusty, Armstrong, Rulantica, Conni und das große Pferdeglück sowie Feuerschattens erster Reiter boten sie eine abwechslungsreiche Auswahl an spannender Kinder- und Jugendliteratur. Im Anschluss lasen sie jeweils einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch vor und zeigten dabei ihre Ausdrucksstärke, Leseflüssigkeit und Textverständnis. Im zweiten Teil des Wettbewerbs mussten alle Teilnehmer einen ihnen unbekannten Text möglichst sicher, flüssig und betont vorlesen.

Hierfür wurde ein Auszug aus dem Kinderbuch "Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika" gewählt – eine zusätzliche Herausforderung, die alle mit Bravour meisterten. Die Jury, bestehend aus Bürgermeister Hans Kaltner, den ehemaligen Schulleitern Michael Bachmaier und Dieter Proksch, der aktuellen Rektorin Sybille Krause sowie Christine Gerblinger von der gleichnamigen Buchhandlung, hatte die schwierige Aufgabe, die Leistungen fair zu bewerten. Nach intensiver Beratung stand das Ergebnis fest: Mira Rössler überzeugte und holte sich verdient den ersten Platz. Bennett Wess folgte auf Platz zwei, dicht gefolgt von Mattis Kehl, der den dritten Platz belegte. Die 4. Plätze gingen an Timo Mayrle, Nico Rathgeb und Anna Binswanger, die sich alle über ihren starken Auftritt freuen durften. Neben den Buchpreisen der Buchhandlung Gerblinger erhielten alle Teilnehmer ein von Bürgermeister Kaltner handsigniertes Buch – eine besondere Erinnerung an diesen Tag.

