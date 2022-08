Pfaffenhofen

vor 49 Min.

"Reaktorstreit" als Vorbild: Gibt es Widerstand gegen Verkauf des Pfarrhofs?

Plus Vor rund 40 Jahren lief im Fernsehen ein Film über den Protest gegen ein geplantes Atomkraftwerk. Am Samstag wird er in Pfaffenhofen gezeigt. Nicht ohne Grund.

Von Birgit Alexandra Hassan

Jahrelang war Franz Käsinger auf der Suche nach diesem Film. Ganz überraschend kam er in diesem Frühjahr zu ihm. Als ein Bekannter ihn in diesem Frühling darum bat, einige VHS-Kassetten zu digitalisieren, traute er seinen Augen nicht. Auf einer der Videokassetten befand sich die Aufzeichnung des Fernsehfilms "Standort gesucht - Reaktorstreit im Donauried". Käsinger selbst kommt darin in einer kurzen Sequenz vor und mit ihm zahlreiche Menschen aus Pfaffenhofen, der Gemeinde Buttenwiesen und dem gesamten Landkreis - vor 40 Jahren eben. Das Thema spaltete damals die Bevölkerung und erweckte eine große Widerstandsbewegung. Sollten die Menschen in Pfaffenhofen jetzt auch Widerstand gegen den von der Diözese geplanten Verkauf des Pfarrhofs leisten? Das will die örtliche Kirchenverwaltung in Verbindung mit der Vorführung des alten Widerstandfilms erkunden.

