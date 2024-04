Pfaffenhofen

Hans Well in Pfaffenhofen: Im Ortsstraßendurchfahrt-Erwartungsland

Komalé Akakpo. Hans Well und Sarah Well (von links) spielen, singen und gstanzeln sich auf Teufel komm raus durch die vielfältigen Themenschichten. Sie wurden bei ihrem Auftritt im Zehentstadel in Pfaffenhofen gefeiert.

Plus Hans Well begeistert mit Tochter Sarah und Komalé Akakpo im Zehentstadel in Pfaffenhofen mit Spitzenkabarett. Der Auftritt von „Wellbappn 2.0“ ist eine Premiere.

Von Helmut Sauter

Für die Verantwortlichen der Kleinkunstbühne Lauterbach war es eine Ehre, dass Hans Well, der geistige Kopf der legendären Biermösl Blosn und „Erzeuger und Ernährer“ der drei Wellbappn, die Premiere der neuen Combo „Wellbappn 2.0“ im unteren Zusamtal feiern wollte. Sein Wunsch gab ihm recht, der Zehentstadel war bis auf den letzten Platz besetzt und mehrere Anfragen mussten abgesagt werden. Ein Glücksfall für alle Kabarett- und Musikbegeisterte im Raum zwischen Günzburg, Heidenheim, Donauwörth und Augsburg, dass Sarah Well, die älteste Tochter von Hans und Sabeeka Well, ihren Vater zum Weitermachen überreden konnte, um politisch aktuelles Musikkabarett und beste bayerische Satire á la Well fortzusetzen. Und so kam es, dass sie bei Freunden erstmals mit ihrem neuen Programm auf der Bühne standen. Da Hans Well wegen einer komplizierten Bandscheibenoperation bis vor wenigen Tagen kaum seine Instrumente halten konnte, holte er sich mit Komalé Akakpo, geboren in Günzburg, sozialisiert in Bobingen und sesshaft geworden in Türkenfeld, einen waschechten Schwaben und Vollblutmusiker ins „Wellbappn-Boot“.

Schon das Introitus-Lied bringt das Publikum im Zehentstadel Pfaffenhofen zu herzhaftem Lachen und lautem Jubeln, das rasch zu stürmischem Beifall anschwillt. Denn wenn Buttenwiesen zum Ortsstraßendurchfahrt-Erwartungsland erhoben wird, wo man am besten „einen erfahrenen Führer nimmt, dass man auf Schleichwegen zum Rathaus kimmt“, gibt es im Zehentstadel kein Halten mehr. Wenn das Trio den geschlossenen Wirtschaften im unteren Zusamtal nachtrauert, Pizzaduft aus der stillgelegten Brauerei strömt oder über den 300 Meter langen Verwaltungsklotz von Zott mitten in Mertingen als Bereicherung für den Wettbewerb „Unser Dorf soll greislicher wern“ lästert, bebt der Zehentstadel „vor lauter Lust und Freid“ am Derblecken.

