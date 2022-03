In Pfaffenhofen findet ein besonderer Ostermarkt statt

Im Zehentstadel in Pfaffenhofen ist am kommenden Sonntag Ostermarkt. Mit der Sonderausstellung „Kindheit früher“ werden die neuen Räume des Heimatmuseums präsentiert.

Zweimal musste der Ostermarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Endlich ist es wieder soweit: Am Sonntag, 27. März, findet die beliebte Veranstaltung wieder im Zehentstadel in Pfaffenhofen statt.

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher und Besucherinnen wieder auf zahlreiche interessante Verkaufsstände freuen. Insgesamt 15 Künstler und Kunsthandwerker bieten ihre Kreationen zum Verkauf an. Der Zehentstadel verwandelt sich wieder in ein farbenprächtiges und frühlingshaftes Schaufenster.

Es wird auch für die Menschen der Ukraine gesammelt Schule in früheren Zeiten – originalgetreu nachempfunden von Rita Vogel und zu sehen beim Ostermarkt im Zehentstadel Pfaffenhofen. Foto: Johannes Mordstein/Wolfgang Reining

Osterkerzen, Gartendeko, Glasmalerei, Tischwäsche aus altem Leinen, Drechslerarbeiten, schöne Karten, Geschenkverpackungen, Töpferarbeiten, Puppenkleider und noch viel mehr lassen die Herzen höher schlagen und stimmen auf Ostern und Frühling ein. Der Kreativstammtisch Unterthürheim verkauft für die Ukrainehilfe. Das Besondere dabei: Fast alle Produkte wurden von den Künstlern und Kunsthandwerkern selbst gebastelt und gestaltet.

Wegen Corona gibt es kein Café

Der Veranstalter, der Heimatverein Unteres Zusamtal, nutzt die Gelegenheit, um beim Ostermarkt die Räumlichkeiten des zukünftigen Heimatmuseums im Obergeschoss des Zehentstadels zu präsentieren. Unter der kreativen Leitung von Vorstandsmitglied Rita Vogel zeigt der Verein unter dem Motto „Kindheit früher“ eine kleine Sonderausstellung. In einem Raum wurde ein historisches Klassenzimmer mit vielen liebevollen Details eingerichtet, im benachbarten Kinderzimmer können die Besucher Spielsachen aus früheren Zeiten besichtigen.

Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge gibt es in diesem Jahr keine Cafeteria. Stattdessen werden Kuchen verkauft, den sich die der Besucherinnen und Besucher zu Hause schmecken lassen können. Der Ostermarkt findet am Sonntag, 27. März, von 10 bis 17 Uhr im Zehentstadel Pfaffenhofen (Sylvesterstr. 17) statt. Es gilt die 3G-Regel. (pm)

Lesen Sie dazu auch