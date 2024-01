Musikfreunde Pfaffenhofen rocken und spenden

Im Zehentstadel hat die siebte Pfaffenhofener Musiknacht stattgefunden. Neben Rockmusik gehörten Catering und eine Bar zum Programm – ebenso wie eine Spendenaktion.

Es war wieder so weit: Die Musikfreunde Pfaffenhofen veranstalteten im Zehentstadel Pfaffenhofen die mittlerweile siebte Pfaffenhofener Musiknacht. Die Initiatoren der Veranstaltung engagierten wieder die Rock-Hochkaräter der Groundlift Band. Bereits im vergangenen Jahr rockte die Musiker mit den Lokalmatadoren der Band Grey zusammen die im Zehentstadel anwesenden, ausschließlich geladenen Gäste.

Grey als Anheizer gaben alles, und so war die Stimmung bereits sehr gut, als die Groundlift Band die Bühne betrat und den Zehentstadel und die Besucher zum Kochen brachte. Die Vollprofis der Groundlift Band, bestehend aus Mitgliedern, die etwa bei Rockbands wie Bonfire, Ian Pace (Deep Purple) oder der Antenne Bayern Band unter Vertrag standen, präsentierten Rocksongs allererster Güte, die man nicht jeden Tag live hört und das ziemlich laut, wie sich das für eine Rockband gehört.

Die Idee für die mittlerweile fast jährlich stattfindende Aktion kam den Organisatoren um Norbert Müller, Gerhard Miller, Ernst Neubauer und anderen bei einem gemütlichen Abend mit ein paar Bierchen. Man könnte doch mal was auf die Beine stellen mit guter Live-Musik, das war der Grundgedanke. Und das Ganze dann noch einem guten Zweck widmen, das wäre doch was. Gesagt, getan: Zusammen mit einigen Mitstreitern entstand die rockige Spendenveranstaltung, die von Beginn an den Verein Glühwürmchen unterstützt. Dieser kümmert sich um schwerstkranke, chronisch kranke Kinder und deren Familien.

Die Musikfreunde Pfaffenhofen übergeben 6300 Euro Spende an den Verein Glühwürmchen. Das Geld haben sie in ihrer siebten Musiknacht gesammelt. Foto: Musikfreunde Pfaffenhofen

Diesmal war die Spendenbereitschaft der Gäste sehr groß. Auch Caterer Jim's aus Langweid, der für das leibliche Wohl sorgte, spendete seine gesamten Einnahmen. Der Fischereiverein Pfaffenhofen, der den Ausschank und die Bar organisierte, gab einen Großteil der Einnahmen und auch die Bands verzichteten auf ihre Gagen, sodass eine Spende in Höhe von 6300 Euro überreicht werden konnte. Über die Jahre sind bereits weit mehr als 25.000 Euro zusammengekommen.

Die Musikfreunde Pfaffenhofen möchten sich bei allen Helfern des Fischereivereins, bei den sonstigen Helfern, bei den Bands Grey und Groundlift, beim Caterer Jims aus Langweid für die Mithilfe und Unterstützung und bei den Nachbarn des Zehentstadels für ihr Verständnis bedanken, so heißt es vonseiten der Organisatoren. Die Organisation für die nächste Rocknacht in Pfaffenhofen ist bereits am Laufen. (AZ)

