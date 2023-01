Pfaffenhofener Musikfreunde heizen bei Benefizkonzert mächtig ein

Mit einem Rock-Benefizkonzert der Sonderklasse erfreuen die Musikfreunde Pfaffenhofen Gäste und schwerst kranke Kinder. Dabei war eine ganz besondere Band am Start.

Nach zweijähriger Corona Pause veranstalteten die Musikfreunde Pfaffenhofen wieder ein Rock-Benefizkonzert im Zehentstadel in Pfaffenhofen. Dieses sorgte nicht nur für enorme Stimmung, sondern auch für eine große Spendensumme, die an den Verein Glühwürmchen geht, womit schwerst kranke Kinder unterstützt werden.

Zunächst spielte bei dem Benefizkonzert die heimische Band Grey aus Frauenstetten. Foto: Franz Käsinger

Dieses Mal war im prall gefüllten Zehentstadel richtig der Bär los. Die Lokalmatadoren Grey aus Frauenstetten mit ihrer Mischung aus bekannten Rock- und Pophits heizten den rund 250 geladenen Gästen mächtig ein. Später gab es dann eine Pauseneinlage der Showtanzgruppe Dance Explosion mit atemberaubenden Hebefiguren.

Musikfreunde Pfaffenhofen zogen absolute Profiband an Land

Dann war es so weit, die Musikfreunde konnten dieses Jahr eine absolute Profiband an Land ziehen. Als man dachte, die Stimmung ist nicht mehr zu toppen, legte die Groundlift Band nochmals eins drauf. Die Band besteht aus Musikern, die schon mit Rock und Pop Größen wie Sweet, Toto, Status Quo usw. auf Tour waren.

Der Schlagzeuger Harry Reischmann legte am Schlagzeug eine große Show hin. Foto: Franz Käsinger

Der Schlagzeuger Harry Reischmann, der schon bei den Hardrock-Größen von Bonfire in der Stammbesetzung trommelte, legte eine Show am Schlagzeug hin, dass man nur noch so staunen konnte.

Der Gitarrist, genannt Herb, war bis vor einigen Tagen mit "Ian Pace" (Schlagzeuger der Rocklegenden Deep Purple) auf Tournee. Von dieser brachte er ein handsigniertes Tourshirt mit, das ebenfalls für den guten Zweck versteigert wurde. Ganz zu schweigen von der Stimme der Sängerin Marianne Holzmaier, die wirklich Extraklasse ist.

Gute Laune herrschte unter den Besuchern des Benefizkonzertes. Foto: Franz Käsinger

Die Stimmung im Zehentstadel hatte schon fast was Magisches, zufriedene Gesichter, fröhlich und ausgelassen feiernde Gäste, wohin man schaute. Die Bewirtung und Küche wurde von den Mitgliedern des Fischereiverein Pfaffenhofen übernommen.

Große Spendenfreudigkeit zugunsten des Vereins Glühwürmchen

Die anwesenden Gäste ließen sich dann auch nicht lange betteln, und so kam zusammen mit den Spenden der Musiker, des Fischereivereins und der Showtanzgruppe eine sagenhafte Spendensumme von 6100 Euro zusammen, die die Musikfreunde Pfaffenhofen der Vorsitzenden des engagierten Vereins Glühwürmchen, Rosmarie Schweier, überreichen konnten.

Nach einem erfolgreichen Konzert konnten die Musikfreunde Pfaffenhofen einen großen Scheck an den Verein Glühwürmchen übergeben. Foto: Franz K�singer

Die Musikfreunde bedankten sich bei allen Musikern, Helfern, Unterstützern, bei der Showtanzgruppe Dance Explosion und beim Fischereiverein Pfaffenhofen für ihr Engagement für diesen guten Zweck. Bereits jetzt planen sie eine Wiederholung der Veranstaltung. (AZ)