Sachsens Ministerpräsident gibt CSU im Kreis Dillingen Schützenhilfe

Icon Vergrößern Als Schicksalswahl bezeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer die anstehende Bundestagswahl. Deutschland müsse vom „rot-grünen Spuk“ befreit werden. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Als Schicksalswahl bezeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer die anstehende Bundestagswahl. Deutschland müsse vom „rot-grünen Spuk“ befreit werden. Foto: Berthold Veh

Es ist das Wahlkampf-Finale der CSU im Landkreis Dillingen. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange hat dazu am Donnerstagabend einen Spitzenpolitiker in den Zehentstadel nach Pfaffenhofen eingeladen, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Lange, der am Sonntag zum fünften Mal in den Bundestag gewählt werden will, ist nicht so locker wie sonst. „Ich habe Respekt, eine Bundestagswahl bedeutet für mich immer eine gewisse Anspannung“, gesteht der Nördlinger. Mit Kretschmer pflegt der 55-Jährige eine lange Freundschaft. In Berlin wohnte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende mit dem CDU-Politiker im selben Haus. Ulrich Lange hat mit Kretschmer einige Infrastruktur-Projekte in Sachsen durchgezogen. Dass er am Ende des Wahlkampfs den Ministerpräsidenten ins Zusamtal geholt hat, habe einen nachvollziehbaren Grund, sagt Lange. „Es geht bei dieser Bundestagswahl um etwas – für CSU und CDU“, betont der Nördlinger.