Seit vier Jahrzehnten ist er bei der Feuerwehr

Vereinsvorsitzender Hubert Braun wird für 40 Jahre aktiven Dienst in Pfaffenhofen geehrt.

Im Mittelpunkt der alljährlichen Generalversammlung der Feuerwehr Pfaffenhofen am Dreikönigstag standen Ehrungen und die Jugendarbeit. Neben zahlreichen aktiven und passiven Vereinsmitgliedern konnte Vorsitzender Hubert Braun auch Vorsitzende der Ortsvereine, Gemeinderat Jürgen Mayr und Ehrenkommandant Fritz Hillenbrand begrüßen. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hans Kaltner und Kreisbrandmeister Daniel Riegl.

Im Anschluss gab Braun einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr des Feuerwehrvereins. Kommandant Mario Müller erläuterte in seinem Jahresrückblick über durchgeführte Einsatzübungen und Ernstfälle der aktiven Wehr des Vereinsjahres 2023. Im Anschluss präsentierten die Jugendwarte Julian Geißler und Fabian Helmschrott, in einem ausführlichen Bericht, was in der Jugendarbeit alles geboten war.

Das goldene Ehrenkreuz

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt umfasste Ehrungen von einem aktiven und einem langjährigen Vereinsmitglied. So wurde Vorsitzender Hubert Braun für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem goldenen Ehrenkreuz geehrt. Daniel Riegl überreichte diese mit einer Urkunde vom Staatsministerium des Innern. Karl Rieß wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ihm überreichte Braun die Ehrenurkunde.

Anschließend übernahm Bürgermeister Hans Kaltner das Wort. Er bedankte sich bei der Wehr für ihr Engagement und den Dienst für die Allgemeinheit. Kaltner lobte auch die vorbildliche Jugendarbeit. Er bedankte sich beim Vorstand und beantragte deren Entlastung, welche einstimmig erfolgte. (AZ)