Ü60-Gruppe aus Pfaffenhofen radelt 1250 Kilometer bis nach Usedom

Sie haben es wieder getan. Die „Zusamtaler 60 plus“ sind 2023 mit ihren E-Bikes 1000 Kilometer nach Amsterdam gefahren. Jetzt haben sie ihre Anforderungen gesteigert. Der Plan: Samt Gepäck und Campingausrüstung radeln sie 1250 Kilometer von Pfaffenhofen nach Usedom an die Ostsee. Das bedeutet über 60 Stunden Rad fahren in zwölf Tagen. Diesmal sind sie nicht zu siebt, sondern zu fünft. Martin Enkelmann, Georg Enkelmann, Alfred Ebert, Anton Binswanger und Theo Seitz haben eine Menge zu tun, um ihr Fahrräder technisch aufzurüsten und das notwendige, aber in Gewicht und Volumen begrenzte Equipment zusammenzutragen.

Anton Binswanger nutzt die kalte Jahreszeit, um einen detaillierten Routenplan für die Radreise zu erstellen. Sein Ziel: mit möglichst geringen Steigungen auskommen. Da gilt es, sich an Flüsse zu halten, entlang Donau, Naab, Eger, Elbe, Neiße und Oder bis nach Usedom. Er erstellt eine genaue Reisebeschreibung mit vielen nützlichen Tipps. Täglich 90 bis 110 Kilometer sind von Campingplatz zu Campingplatz sauber getaktet.

Fünf Männer aus Pfaffenhofen und Buttenwiesen begeben sich auf große Radtour

Im Juni ist es dann so weit. Die Männer treffen sich am Abfahrtsort in der St. Martinstraße in Pfaffenhofen. Bei idealem Wetter geht es los entlang der Donau bis Neustadt an der Donau. Tags darauf führt der Weg nach Nabburg. Hier „begrüßt“ die Männer ein Campingautomat. „Das funktioniert so weit, ist aber unpersönlich“, so das Fazit der Radler. Auch der dritte Tag läuft gut, doch jetzt spüren die Männer schon mal ihre Oberschenkel nach all dem Fahrradfahren. Kurz nach der tschechischen Grenze übernachten sie am See Vaclav „in sehr schöner Umgebung“.

Tag vier und fünf führen durch Tschechien. Wege, die scheinbar mitten in der Wiese enden, Waldwege mit überraschenden Steigungen, eine Stechmücken-Plage und Matsch fordern die Fahrer sehr stark. In den Mittagspausen tanken sie regelmäßig Strom. Oft klappe das gut, so die Männer im Nachhinein. Doch mancher Wirt hat die Nöte der E-Bike-Fahrer noch nicht verstanden. Dazu kommen insgesamt drei Reifenpannen. Zweimal können die Schläuche auf der Strecke geflickt oder getauscht werden. Einmal muss ein Fahrradladen aushelfen.

Von Pfaffenhofen nach Usedom auf dem E-Bike unterwegs

Tag vier mit 730 Höhenmeter ist einigermaßen anstrengend, Tag fünf fordert mit 570 Metern noch einmal stark. Einige der Männer erreichen ihre Leistungsgrenzen. An den Abenden versucht die Gruppe nach dem Zeltaufbau, Lokale mit Fernseher zu finden, um die Fußball-EM sehen zu können – und muss feststellen, dass die Euphorie der Gastwirte bei Weitem nicht so groß ist wie zu Hause.

Die Suche nach einer öffentlichen Stromtankstelle führt einmal in den Ort Demitz-Thumitz. Hier finden die Männer am Heimatmuseum den ersehnten Strom, außerdem Tische und Bänke zur Rast. Während die E-Bikes tanken und die Fahrer einen kleinen Imbiss einnehmen, kommen Stadtangestellte auf den Museumshof. Die laden die Männer kurzerhand ein, einen Film über den Granitabbau in der Gegend anzusehen. Danach gibt es noch einen Museumsbesuch.

Auf dem Weg zur Neise muss die Ü60-Gruppe noch ein paar Steigungen bewältigen. Danach fahren die Männer entlang Neise und Oder mehrere Tage auf dem Damm der Flüsse. Ein wenig eintönig, aber erholsamer sind diese Tage, so das Fazit zu diesem Streckenabschnitt. Wegen eines starken Gewitterregens müssen die Radler einmal am Waldrand Schutz suchen vor Sturm und Hagel. Nach 20 Minuten kann es weitergehen.

Nach zwölf Tagen kehren die Männer auf ihren E-Bikes nach Pfaffenhofen zurück

Inzwischen haben alle Teilnehmer ihre Rolle in der Gruppe gefunden und radeln dahin. Einzelne Regenschauer können keinen mehr schocken. Von einem herrlichen Campingplatz in Schwedt aus führt der Weg über Eggesin und dann über die Stadt Usedom auf der Insel Usedom nach Anklam zur Endstation. Hier gönnt sich die Gruppe ihre einzige Hotelübernachtung, um am nächsten Morgen in den Regionalexpress nach Berlin zu fahren. Nach Planänderungen und mehreren Umstiegen kommen sie letztlich in Nordendorf an. Jetzt heißt es: Noch einmal die Fahrräder bepacken, Frühstücksemmeln kaufen und bei kaltem, regnerischem Wetter zurück nach Pfaffenhofen strampeln. Danach gilt für die Männer: erst einmal ausschlafen, später auspacken, waschen, aufräumen. Und sich darüber freuen, was sie geschafft haben. (lagad, AZ)