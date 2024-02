Unbekannter stiehlt in Pfaffenhofen Adblue aus einem Kleintransporter

Ein Mann hat aus einem Kleintransporter in Pfaffenhofen 15,8 Liter Adblue gestohlen.

Ein 23-Jähriger hatte am Freitag gegen 21 Uhr eine männliche Person im Bereich seines in der Sylvesterstraße in Pfaffenhofen abgestellten Kleintransporters Ford Transit bemerkt. Später stellte der Mann fest, dass aus seinem Fahrzeug 15,8 Liter Adblue (Harnstofflösung für Dieselfahrzeuge) im Wert von etwa 28 Euro entwendet worden waren.

Hinweise nimmt die Wertinger Polizeistation entgegen

Die Polizeistation Wertingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)