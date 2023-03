Unikate und historisches Flair: So erlebten die Besucher den Ostermarkt

Bei der Pfaffenhofener Veranstaltung kommen Fans von filigranem Handwerk ebenso auf ihre Kosten wie jene, die das Lebensgefühl längst vergangener Zeiten empfinden wollen.

Jedes Teil ist ein Unikat und in Handarbeit hergestellt. Das Angebot an Osterschmuck am 26. Ostereiermarkt im historischen Zehentstadel in Pfaffenhofen ist riesig. 20 Aussteller und Kunsthandwerkerinnen breiten am vergangenen Sonntag im stimmungsvollen Ambiente ihre Waren aus. Der Besucherandrang ist schon am Morgen sehr groß. Familie Utz aus Unterthürheim sagt: "Wir holen uns hier Anregungen und schauen, was geboten ist."

"Die Besucherzahl ist umwerfend", freuen sich die Veranstalter vom Heimatverein Unteres Zusamtal. Türkränze aus Buchsbaum, Weiden, Palmwedel und Blumenschmuck für den Ostertisch gibt es bei Albertine Stadler aus Gottmannshofen. "Ich komme seit 26 Jahren, weil es mir Spaß macht." Eva Mossmüller aus Frauenstetten bringt eine Kuchenspende für das Kuchenbuffet vorbei und nimmt einen Osterkranz für die Haustür mit nach Hause.

Manches sagt auf dem Ostermarkt gleich zu

Ein kleiner Spatz auf dem Kranz habe ihr so gut gefallen, sagt sie. Katrin Seeboth entdeckt einen schönen Blumenschmuck. "Den hänge ich ins Küchenfenster", sagt sie und zeigt auf kleine Wichtelmännchen aus Filz. "Ich weiß, wie viel Arbeit das ist." Sarah Reichelt und Töchterchen Pia kommen mit dem Fahrrad aus Buttenwiesen. Das fünfjährige Mädchen staunt über die vielen, bunten Ostereier. Hier gleicht kein Ei dem anderen. Die Ostereier sind unterschiedlich und mit verschiedenen Techniken bemalt und bearbeitet. Große Straußeneier, Eier vom Nandu und Gänseeier liegen neben vergleichsweise kleinen Hühnereiern. Feine Ornamente auf der Schale entstehen durch Kratztechnik. Rote, grüne und blaue Eier bearbeitet Brigitte Wörner mit Eierbatik und Stecknadeltechnik. Sie bevorzugt rote Eier und sagt: "Die Osterfarbe ist rot."

19 Bilder Bunte Häschen, kunstvolle Handarbeit: Die besten Bilder vom Ostermarkt Pfaffenhofen Foto: Ulrike Walburg

Besucher beobachten, wie filigrane weiße Muster aus Wachs entstehen. Es gibt Eier aus verschiedenen Materialien, aus Holz, Glas, Ton, Stoff, Wolle, Perlen und Papier. Anton Kraus drechselt Eier aus Hölzern wie Essigbaum, Blau- und Weihrauchzeder und Silberahorn. Der Lauterbacher dekoriert die Eier in einer Schale aus Nussbaum. Die Maserungen der verschiedenen Hölzer kommen in diesem speziellen Osternest gut zur Geltung. Eine besondere Maserung zeigt ein Osterei aus dem Holz einer stockigen Buche. Der bald 86-Jährige zeigt seine Leidenschaft für Holz und sagt: "Ich war von Kindheit an ein Holzwurm."

Fachfrauen zeigen besonderes Interesse

Bei Astrid Wagner aus Oberthürheim gibt es Gartenkeramik und Anregungen für den Osterschmuck vor der Haustür. Es gibt Gestricktes für die Puppe, kleine Puppenkleider und Hosen. Orchideenkenner Robert Seidenberger bietet spezielle Erde und Dünger für die Orchideenzucht auf der heimischen Fensterbank.

Die Wertinger Glaskünstlerin Claudia Reining-Popp präsentiert Geschenke für Hochzeit, Taufe und Kommunion. Bei Schutzengeln und Kreuze aus buntem Glas "arbeite ich persönliche Segenssprüche ein", sagt sie. Gerlinde Haas aus Frauenstetten und Johanna Reiter aus Pfaffenhofen sind Schneiderinnen in Rente. Im Zehentstadel gehen sie mit fachlichem Interesse von Stand zu Stand. "Uns interessiert, was heutzutage genäht wird", sagen sie. Lieselotte Maiershofer näht Taschen aus Polsterstoffresten. "Ich bin eine überzeugte Resteverwerterin und verwende gut erhaltene Reißverschlüsse weiter."

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema

Das gefällt auch Katharina Winkler aus Binswangen: "Mir gefällt, wie hier Material wiederverwendet wird und die vielen kreativen Arbeiten hier."

Die gut besuchte Ausstellung zu den Themen "Waschen wie früher" und "In der Baderstube" rundet das Markterlebnis ab. Wie es sich früher in Pfaffenhofen gelebt hat, das erleben die Ostermarktbesucher im Dachgeschoss in der anschaulichen und liebevoll bis in das kleinste Detail ausgearbeiteten Ausstellung. Auf einem Tisch stehen aufgereiht verschiedene Bügeleisen aus schwerem Eisen. Viele Besucher betrachten, staunen und bei so manchem werden dabei alte Erinnerungen an Alltagssituationen von früher wach. In der Waschküche stehen Waschzuber und Waschkessel. Erna Lang aus Unterthürheim erinnert sich: "So wurde die Stallwäsche früher gewaschen."