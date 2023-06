Manchmal fällt Fronleichnam einfach aus

In der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen gab es dieses Jahr nicht überall eine Prozession. Wie die Gläubigen dennoch in fünf Orten das Hochfest feierten.

Zwei Tage vor Fronleichnam war klar: Pfarrer Klaus Ammich und damit die Prozession in Pfaffenhofen fallen in diesem Jahr aus. Wie eine Pfarreiengemeinschaft umplant, zusammenhilft, Unterstützung bekommt und letztendlich nicht alles der menschlichen Kontrolle unterliegt, zeigten die folgenden Tage. Letztendlich mussten die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen in drei Orten auf die traditionelle Fronleichnamsprozession verzichten. Aus ganz verschiedenen Gründen.

In Frauenstetten, Ober- und Unterthürheim gibt es Prozessionen

Am Dienstagvormittag stand fest: "Der Festgottesdienst mit anschließender Fronleichnamsprozession um 18 Uhr muss leider ausfallen." Die Meldung vom katholischen Pfarramt Buttenwiesen trifft ohne Begründung in der Redaktion unserer Zeitung ein. Diese gibt es offiziell auch nicht auf mehrfache Nachfrage. Während der folgenden Tage – an Fronleichnam und dem darauffolgenden Sonntag – finden dann dennoch alle sonstigen geplanten Fronleichnam-Gottesdienste und Prozessionen statt. Zumindest fast alle.

Neben Pfarrer Klaus Ammich gibt es in der Pfarreiengemeinschaft Mathias Kotonski als "Pfarrer zur Mitarbeit". Der übernimmt neben seinen geplanten Fronleichnamsfeiern am Donnerstagfrüh in Frauenstetten, am Donnerstagabend in Lauterbach und am Sonntagmorgen in Frauenstetten kurzerhand noch den Gottesdienst und die Prozession am frühen Sonntagabend in Oberthürheim.

Der Ruhestandspfarrer Karl Kraus kommt nach Buttenwiesen

Für den Gottesdienst im Pfarrgarten in Buttenwiesen kommt am Donnerstagvormittag spontan der Ruhestandspfarrer Karl Kraus an die Zusam. Wie Pfarrer Kotonski auf Anfrage mitteilt, hatten sich in der Pfarrei Buttenwiesen nur drei statt vier Familien für den Aufbau eines Fronleichnamaltars gefunden. So einigte man sich im Vorfeld darauf, einen Gottesdienst im Pfarrgarten zu feiern. Westendorfs ehemaliger Dekan Karl Kraus reist für diese Messfeier von Augsburg in seine Heimatgemeinde, ist der mittlerweile 81-Jährige doch in Unterthürheim aufgewachsen.

Im Unterthürheimer Pfarrhof wohnt Mathias Kotonski. Hier feierte der 59-jährige Pfarrer am Sonntag das Fronleichnamsfest, traditionell mit Fahnenabordnungen, Ministranten und Monstranz, die durch den Ort getragen wird. Einen der vier Altäre schmückt seit Jahrzehnten Elisabeth Büchele. Die 88-Jährige lebt zwar seit einigen Jahren in der Wertinger Seniorenwohnanlage Sinfonie. Doch an Sonn- und Festtagen trifft sie sich regelmäßig mit ihren Töchtern auf dem ehemaligen Hof in der Ölgasse in Unterthürheim. So auch an diesem Sonntag. Vier der sieben Töchter leben noch in der Gemeinde Buttenwiesen und sind dieses Mal bereits frühmorgens um 6 Uhr gemeinsam mit ihren Männern und ihrer Mutter vor Ort.

Alle helfen an Fronleichnam in Unterthürheim zusammen

Alle helfen zusammen, holen das Altargerüst aus dem Stadel, stecken und schrauben es mit dem einst von Elisabeth Bücheles Ehemann selbst zusammengeschweißtem und gezimmerten Rückenteil zusammen. Ein roter Vorhang verziert das Rückenteil, ein weißes Tuch den Altar. Die Buchsgirlande hat die 88-Jährige bereits in den Tagen davor gebunden, während ihre Töchter in ihren und anderen Gärten sowie im Donauried alle möglichen Blumen und Blätter sammelten. Mit ihnen kreieren sie am Sonntag spontan einen bunten Blumenteppich, in dessen Mittelpunkt in diesem Jahr der Friede samt Taube steht, umrahmt von bunten Blüten. Während sie in vergangenen Jahren die Blumen auf der Bodenplatte festklebten, einigten sie sich heuer darauf, alles ganz natürlich zu belassen. "Ein Wagnis", wie Schwiegersohn Roland Göger erzählt. Denn ausgerechnet in diesem Jahr wehte der Wind immer wieder über das Fronleichnams-Arrangement. Doch dank fleißigem Besprühen mit Wasser und Haarspray behalten die Blumen letztendlich ihre Form.

Auch in Frauenstetten, wo die Gläubigen aus Wortelstetten mitfeiern, und in Oberthürheim läuft – wie in vielen Orten des Landkreises – alles nach Plan. "Mehr los" war wegen des Ausfalls in Pfaffenhofen nach dem Empfinden von Mathias Kotonski in keiner der Pfarreien. Für den Pfarrer ist Fronleichnam ein wichtiges Fest: "Wir gehen raus auf die Straßen, feiern die Gegenwart Jesu Christi im Altarsakrament, segnen und beten." Wie Kotonski erklärt, geht das Fronleichnamsfest zurück auf die Visionen der Nonne Mystikerin Juliana von Lüttich im 13. Jahrhundert. "Mit dem Allerheiligsten, der Monstranz und der Hostie sollte man den Segen Gottes sichtbar hinaustragen auf die Straßen und in die Gemeinden."

In Lauterbach regnet und windet es am Abend von Fronleichnam

Dazu kam es am Donnerstagabend in Lauterbach letztendlich nicht. Obwohl auch hier alles bestens vorbereitet war. Als Pfarrer Kotonski kurz nach 17 Uhr von Unterthürheim, wo es bereits regnet, die Mesnerin in Lauterbach anruft, um sich mit ihr zu beraten, was zu machen sei, teilt diese überrascht mit: "Bei uns scheint die Sonne." Allerdings nicht mehr lange. Nach dem Gottesdienst regnet und windet es auch in Lauterbach so stark, dass der Pfarrer die Prozession hier kurzfristig absagen muss. Die Brotzeit mit allen Mitwirkenden und Engagierten fand hier – wie in allen Orten – ebenfalls statt.