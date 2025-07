„Viola und das magische Friedensalphabet“, so hieß das Theaterstück, das die ersten, zweiten und dritten Klassen der Ulrich-von-Thürheim Grundschule in der Schulturnhalle zu sehen bekamen. Dank der großzügigen Unterstützung von „Energie Schwaben“ kamen die Kinder ganz umsonst in den Genuss dieses wundervollen Personen- und Figurentheaters, das ein so wichtiges Thema für uns alle transportiert: Das Mädchen Viola würde am liebsten ihren Kopf ganz, ganz tief unter einem großen Berg von Kissen vergraben. Nur Streit, Gereiztheit und Konflikte! Was kann sie als Kind schon dagegen tun? Im Traum trifft sie auf Govinda, den weisen Elefanten, der sie einlädt, ihn auf eine geheimnisvolle Reise zu begleiten. Und dort begegnen die beiden dann dem uralten Baum der Weisheit, in dessen Früchten sich das wunderbare Friedensalphabet verbirgt. Viola lernt, wie sie mit Streit und Ärger umgehen kann und beherrscht am Ende etwas, das in unserer Welt zunehmend an Wichtigkeit gewinnt: die Kunst des Friedenstiftens!

