Pfaffenhofen

vor 17 Min.

"Waschen wie früher": Ein Ostermarkt mit einer Besonderheit

Plus Im historischen Zehentstadel in Pfaffenhofen gibt es am Sonntag nicht nur viel Kunsthandwerk zu sehen, sondern auch die Sonderausstellung "Waschen wie früher".

Von Ulrike Walburg Artikel anhören Shape

Es wird eine Einstimmung auf den Frühling. Kunstvoll verzierte Ostereier, geschmückte Osterkerzen und originelle Osterkränze bieten zwanzig Verkaufsstände am kommenden Sonntag, 19. März, von 10 bis 17 Uhr beim Ostermarkt im historischen Gebäude des Zehentstadels in Pfaffenhofen an. Im stimmungsvollen Ambiente breiten die Verkäufer und Verkäuferinnen ihre farbenfrohen Waren auf langen Tischen aus. Mit ihren Waren aus dem Kunsthandwerk laden sie die Besucher und Besucherinnen ein, sich auf die Osterzeit einzustimmen und in dem vielfältigen Angebot aus Floristik, Osterschmuck, Glückwunschkarten, Gesticktem und Gestricktem, Taschen, Puppenkleidern und Schmuck zu stöbern.

