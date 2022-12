Zauberhafte Stimmung im Pfaffenhofener Zehentstadel

Ein äußerst gelungener literarisch-musikalischer Einstieg in die Vorweihnachtszeit mit dem BR-Sprecher Peter Weiß, dem Lauterbacher Dreigesang und dem Musiktrio Rachuth.

Eine „Sternstunde der regionalen Kultur“ erlebten annähernd 130 Zuhörerinnen und Zuhörer im weihnachtlich geschmückten Zehentstadel Pfaffenhofen, darunter auch Bürgermeister Hans Kaltner und sein Vorgänger Norbert Beutmüller. Sie waren ebenso wie das Publikum begeistert von der harmonischen Stimmigkeit adventlicher Lieder, traditioneller Instrumentalmusik und zeitloser Geschichten mit der Aura des historischen Raumes. Die Kleinkunstbühne Lauterbach konnte durch ihre jahrzehntelangen Kontakte zur bayerischen Kultur- und Kunstszene mit Peter Weiß einen der renommiertesten BR-Sprecher und Schauspieler Bayerns auf die Bühne bringen, flankiert vom Lauterbacher Dreigesang und dem Musikensemble Evi Heigl, Magdalena und Uwe Rachuth, sodass eine grandiose Mischung aus Musik, Lied und Wort garantiert war.

Fasziniert vom harmonischen Zusammenspiel

Peter Weiß gewinnt von der ersten Minute an mit seiner sanften und doch kraftvollen Erzählstimme die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mucksmäuschenstill und wie gebannt seinen Geschichten über die Kindheit im Bayerischen Wald oder den Pferdeknecht Isidor, genannt „Dori“, folgen, führen sie doch in eine Zeit zurück, die uns heute angesichts der gegenwärtigen Krisen und Konflikte als „die gute, alte Zeit“ vorkommt. Sein authentischer Blickwinkel auf die vergangene Zeit entbehrt jeglicher vorweihnachtlicher Sentimentalität, sondern schildert in klarer und verständlicher Sprache Menschen wie den „Internatsbub“, den „Dori“ oder den Glashüttenwächter Gaschler als aufrechte Charaktere ihrer Zeit, die trotz Entbehrungen nie die Hoffnung und die Sehnsucht auf die Erfüllung ihres Lebenstraumes aufgeben.

Erzählt Peter Weiß vom Geruch des ersten Schnees und von kämpferischen Schneeballschlachten, zu deren Opfer immer wieder zahlreiche Fensterscheiben zählen, so erwidern die Sängerinnen Johanna, Ulrike und Marlies mit dem schwäbischen „Draußa im Wald, hat's a kloins Schneale g`schneit…“. Fragt Peter Weiß die Hirten auf bayrisch: „Wos hot di noch Bethlehem trieb'n?“, so antwortet der Dreigesang mit dem schwäbischen Hirtenlied „ Loffat recht woidle…“. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind fasziniert vom harmonischen Zusammenspiel des Erzählers und der Sängerinnen, als wären sie schon wochenlang gemeinsam unterwegs. Musikalisch überhöht wird der Gleichklang von Wort und Lied durch die instrumentale Virtuosität und Variabilität der drei Instrumentalisten, mal als Klarinetten-Trio, mal mit jauchzender Geige und jubilierender Klarinette und mal mit trommelnder Begleitung am Klavier. Evi, Magdalena und Uwe ziehen alle Register ihres Könnens, sei es bei volkstümlichen Weisen, klassischer Instrumentalmusik oder bei der Mischung von beidem.

Plätzchen aus der Backstube für den Rückweg

Natürlich darf bei der frohen Erwartung auf Weihnachten und die Geburt Jesu der Humor nicht fehlen. So schließt Peter Weiß seinen literarischen Reigen mit der Geschichte vom Grashofer, der den städtischen „Schreiberling“ Joseph Maria Lutz in Nachbars Holz einen Christbaum schlagen lässt, im Glauben, es sei Grashofers Holz. Dieses spitzbübische Vorgehen des Grashofers, um seinen Nachbarn Moosbichler zu schädigen, führt natürlich zu einem befreienden Lachen im Stadel. Angeregt durch diese Spitzbubengeschichte startet das Publikum tosenden Applaus, der nicht enden will und zu weiteren Zugaben führt. Doch zuvor bedanken sich Michaela Seefried und Helmut Sauter mit Weihnachtsblumen und selbst gebackenen „Plätzla“ aus Rosis Backstube, was bei Peter Weiß zu einem strahlenden Lächeln führt. Ob die „Plätzla“ die Heimfahrt an den Weßlinger See überlebt haben?