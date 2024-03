Zehentstadel: Im Klangrausch mit zwei jungen Vollblutmusikern

Kleinkunstbühne: Finni Melchior und Hansi Zeller bringen das Publikum im Zehentstadel in Pfaffenhofen mit Weltmusik in Frühlingsstimmung.

Fröhliche Frühlingsstimmung herrschte beim Auftritt des Duos „Klangzeit“ im Zehentstadel Pfaffenhofen, zusätzlich angeregt von Michaela Seefrieds zauberhaft arrangierten Blumeninseln in den Fensternischen und auf den Bistrotischen. Finni Melchior und Hansi Zeller vom Duo Klangzeit nahmen diese Stimmung spontan auf und boten volle zwei Stunden bekannte Weltmusik und eigene Kompositionen mit spürbarer Leidenschaft, hoher Musikalität und spielerischer Leichtigkeit, die das Publikum immer wieder mit Begeisterungsstürmen quittierte.

Mit spitzbübischem Lächeln im Gesicht begrüßen die beiden Vollblutmusiker die große Zuhörerschar in Englisch, Französisch und Allgäuerisch, ihrer Heimatsprache, bevor sie mit Hansis Eigenkomposition „ El Pico Picapinos“ starten. Das klingt natürlich aufregender und spannender als die deutsche Übersetzung „der Buntspecht“. Finni mit der Geige und Hansi mit dem Akkordeon, beide bestens ausgebildet an ihren Instrumenten und seit Jahren selbst als Musiklehrer unterwegs, verstehen sich blind. Ein gegenseitiges Lächeln, ein Augenzwinkern, und die Einsätze oder Tempi-Wechsel passen auf den Punkt. So führt die musikalische Frischluftreise von Irish Folk über französische Musette-Walzer und lateinamerikanische Tangos bis hin zu Ennio Morricones Welthit „Spiel mir das Lied vom Tod“, der vom Publikum erraten werden muss. Der glückliche Gewinner wird mit einer CD voller eigener Kompositionen belohnt.

Die Hälfte des Programms sind Eigenkompositionen

Apropos Eigenkompositionen! Weit über die Hälfte des aktuellen Programms sind Eigenkompositionen. Hansi Zeller erklärt den Entstehungsprozess so: „Ich setze mich ans Instrument, probiere ein wenig aus und spüre intuitiv, ob´s taugt oder nicht. Meisten geht es ganz schnell, wenn eine neue Melodie da ist“. Und Finni Melchior ergänzt: „Ich bringe schon auch meine Vorschläge ein und Intensität entsteht beim Spielen, die kann man nicht proben“. Und genauso intensiv klingen die selbst komponierten Melodien, ob entlehnt von der Klezmer-Musik, ob „Rose Room“ von Django Reinhardt neu interpretiert oder der Sitz-Boarische, der nicht nur den vollen Körpereinsatz des Publikums fordert, sondern unverkennbar die Wurzeln zur Volksmusik bloßlegt, die beide erdet und musikalisch immer wieder in ihre alpenländische Heimat zurückführt.

Das Geigenspiel der Finni Melchior klingt wie zauberhaft hingehaucht, und dann wieder temperamentvoll wie ein musikalischer Tsunami, der über die Köpfe hinwegfegt und die Herzen erobert. Dezent und ungemein fingerfertig ergänzt Hansi Zeller das virtuose Geigenspiel oder führt auf den „100 Tasten und Knöpfen“ des Akkordeons die Melodie an. Dass Finni auch über eine ausgebildete Stimme verfügt, beweist sie mit ihren humorvollen Liedern, die den Wiener Schmäh aufleben lassen, zum Mitsingen animieren und eine sicht- und hörbare emotionale Bindung zum Publikum finden. Und wenn sie zu ihrer „Bratschello“ mit fünf Saiten greift und sowohl helle, feurige, als auch dunkle, tiefe Töne hervorzaubert, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr. Überhaupt schafft das Duo Klangzeit mit seiner Improvisationskunst, seinem gekonnten Wechsel zwischen feinfühligen Klängen und temperamentvollen Kaskaden von Tönen eine spürbare, berührende Nähe zu den Menschen vor ihnen.

Weltmusikalische Frischluft für die Seele

Die Zuhörerinnen und Zuhörer im voll besetzten Zehentstadel erleben zwei Stunden lang einen musikalischen Klangrausch mit viel Leidenschaft und voller Gefühlshingabe, der sich niemand im Publikum entziehen kann. Davon zeugen nicht nur mehrere Zugaben, sondern auch das aramäische Friedenslied „ Shalama bayta“ (Friede sei diesem Haus), das voller Inbrunst in einer Endlosschleife gesungen wird, obwohl das Duo die Bühne schon längst verlassen hat. Stürmischer Beifall, lautstarke Bravo-Rufe und Standing Ovations danken für einen unvergesslichen Abend mit weltmusikalischer Frischluft für Seele und Gemüt.

Lesen Sie dazu auch