Pfaffenhofen

vor 48 Min.

Organist Julian Beutmiller spielt zu Heilig Drei König wieder in der Heimat

Im vergangenen Jahr durfte Julian Beutmiller in der St Pauls Cathedral in London ein Konzert spielen.

Plus Julian Beutmiller ist in der Kirche mit seinen Fähigkeiten an der Orgel ein gefragter Mann. Er erzählt, wie sich das Instrument in Pfaffenhofen von dem in London unterscheidet.

Von Marion Buk-Kluger

Seit Oktober 2022 ist Julian Beutmiller Regionalkantor der Diözese Regensburg. Dort sowie in Freiburg und London studierte der Musiker aus Lauterbach, der schon während seiner Kindheit in unserer Region eine breite musikalische Ausbildung genoss. Erst vor ein paar Monaten gab der 26-Jährige ein Orgelkonzert in der St. Paul’s Cathedral in London. Jetzt am Vorabend zu Heilig Drei König, am 5. Januar, wird der Organist, Dirigent und Kirchenmusiker in der Pfarrkirche St. Martin in Pfaffenhofen unter dem Titel „Dies selige Wunder“ an der Orgel zu hören sein.

