Pfarrgemeinderat Bliensbach/Hohenreichen spendet 1000 Euro für kranke Kinder

Der Pfarrgemeinderat Bliensbach/Hohenreichen überreichte eine Spende von 1000 Euro an Rosmarie Schweyer vom Verein „Glühwürmchen“. Die stolze Summe ergab sich aus Spenden für Palmkreuze, Osterkerzen und dem monatlich stattfindenden Kirchenfrühstück. Rosmarie Schweyer informierte über die Arbeit des Vereins. Sie hatte den Dummy eines Avatars dabei, der es den kranken Kindern ermöglicht, am Schulalltag teilzunehmen: Anstelle des Kindes sitzt der Avatar in der Schule und über Kamera und Mikrofon wird der Roboter vom Schüler gesteuert, dass er aktiv mit der Klasse kommunizieren und am Unterricht teilnehmen kann. Unser Bild zeigt von links: Barbara Mair, Rosmarie Schweyer, Tanja und Karoline Finkl, Tanja Mairshofer und Kerstin. Foto: Mairshofer

