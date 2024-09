Pfarrreferentin wird verabschiedet

Die Pfarreiengemeinschaft Wertingen hat Rita Hilscher, die langjährige Pfarrreferentin, in den Ruhestand verabschiedet und sich für ihren Einsatz bedankt. 19 Jahre war Rita Hilscher als hauptamtliche Mitarbeiterin im pastoralen Dienst tätig. Am Ende des Sonntagsgottesdienstes sagten Vertreter aus den drei Pfarrgemeinderäten Danke für den langjährigen Einsatz und wünschten auf vielerlei Weise Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt.

Langjährige Pfarrreferentin Rita Hilscher in Wertingen verabschiedet

Als Geschenk überreichten sie zur großen Freude von Rita Hilscher ein Kirchenbankschild, wie sie in der Wertinger Stadtpfarrkirche lange Tradition besitzen. Bei der anschließenden Begegnung im Pfarrsaal ließ Pfarrer Rupert Ostermayer den beruflichen Weg von Rita Hilscher kurz Revue passieren. Nach den Jahren der Familienphase hatte sie Theologie im Fernkurs studiert. Daran schloss sich die Ausbildungsphase und schließlich die Festanstellung in der Diözese Augsburg an.

Pfarrgemeinderat sorgt für Getränke und Häppchen

Dienstort war stets die Pfarrei und die Pfarreiengemeinschaft Wertingen. Nach einem humorvollen Ständchen der Pfarrhaus-Kollegen hatten alle Besucher im Pfarrsaal Gelegenheit, sich bei Rita Hilscher für ihren Dienst und die gemeinsame Zeit zu bedanken. Der Pfarrgemeinderat sorgte mit Getränken und Häppchen für einen angenehmen Rahmen dieser Begegnung. (AZ)