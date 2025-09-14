Icon Menü
Pläne für das Brandelik-Haus: Moderne Wohnungen statt historischer Malerei in Wertingen

Wertingen

Pläne für das Brandelik-Haus in Wertingen: Wohnungen rein, Malerei weg

Das historisch anmutende Haus in der Wertinger Pfarrgasse wird sein Gesicht verändern. Deutlich moderner gestaltet, soll es nach wie vor in die Altstadt passen.
Von Laura Gastl
    Das Haus in Pfarrgasse 5, Wertingen, prägt mit seinen Malereien die Umgebung. Noch. Foto: Birgit Hassan (Archivbild)

    Noch prägen die alten, filigranen Malereien die Fassade des Brandelik-Hauses in der Wertinger Pfarrgasse. Doch schon bald dürften sie verschwinden – dann, wenn der Bauantrag, der nun im Bauausschuss des Wertinger Stadtrats behandelt wurde, in die Realität umgesetzt wird. Wo es früher Farben, Tapeten und Bastelartikel zu kaufen gab und zuletzt die Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bunds untergebracht war, wird Wohnraum entstehen.

