Pläne für das Brandelik-Haus in Wertingen: Wohnungen rein, Malerei weg

Noch prägen die alten, filigranen Malereien die Fassade des Brandelik-Hauses in der Wertinger Pfarrgasse. Doch schon bald dürften sie verschwinden – dann, wenn der Bauantrag, der nun im Bauausschuss des Wertinger Stadtrats behandelt wurde, in die Realität umgesetzt wird. Wo es früher Farben, Tapeten und Bastelartikel zu kaufen gab und zuletzt die Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bunds untergebracht war, wird Wohnraum entstehen.
