Pläne für ein neues Yogazentrum in Buttenwiesen und eine XXL-Garage in Frauenstetten

Buttenwiesen

Ein neues Yogazentrum in Buttenwiesen?

Der Buttenwiesener Gemeinderat beschäftigt sich mit Bauvorhaben. Darunter auch eine Anfrage für ein Yogazentrum und eine XXL-Garage in Frauenstetten.
Von Elli Höchstätter
    In Buttenwiesen soll in der Donauwörther Straße ein Yoga- und Gesundheitszentrum eingerichtet werden. (Symbolbild)
    In Buttenwiesen soll in der Donauwörther Straße ein Yoga- und Gesundheitszentrum eingerichtet werden. (Symbolbild) Foto: Ralf Lienert

    Es sind zwei ungewöhnliche Bauprojekte, mit denen sich der Gemeinderat Buttenwiesen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte. Zum einen ging es darum, dass im Erdgeschoss eines Hauses in der Donauwörther Straße ein Yoga- und Gesundheitszentrum entstehen soll. Außerdem ist in dem Gebäude eine Wohneinheit im Dachgeschoss geplant. Das Vorhaben wird derzeit vom Landratsamt geprüft. Weitere Themen wurden besprochen:

